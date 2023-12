Calcio. L'Imperia conserva la Coppa Italia di Eccellenza, battuto in finale il Rivasamba con il gol di Cassata (FOTO E VIDEO)

IMPERIA-RIVASAMBA 1-0 (16' Cassata)

95' FINISCE QUA! L'IMPERIA VINCE LA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

93' proteste del Rivasamba per un atterramento in area di Oliveri

90' cinque minuti di recupero

89' Cusato serve Oliveri che scivola poco prima di tirare E l'Imperia può respirare

86' altra occasione per l'Imperia per chiuderla sull'asse Giglio-Cassata ma senza successo. Cassata lascia il posto a Castagna

85' Lauro per Baldassarre nel Rivasamba

83' nel Rivasamba Bondi per Cirrincione. Nell'Imperia Ravoncoli per Szerdi

82' altro corner Rivasamba, altra ripartenza Imperia senza esito. Sembra essere il copione di questo approccio all'ultima parte di gara

79' nell'Imperia Garibbo per Costantini

78' corner Rivasamba, Sylla esce a vuoto ma il colpo di testa di Porro termina addirittura in fallo laterale

76' Morchio e Faedo si scambiano il favore ma l'incornata è imprecisa

73' contropiede Imperia con ampi spazi, Faedo serve Morchio ma è bravissimo Assalino a murarlo

70' Morchio rileva Scalzi

65' punizione Imperia, mischia in area con il mancino di Scalzi diretto verso la porta che prende però Gandolfo

64' ammonito Baldassarre che atterra Leo in una delle sue solite sgroppate

63' l'Imperia esce bene dalla propria metà campo con la qualità di Giglio e Scalzi, che offre a Cassata che si accentra e tira, ma la sua conclusione di destro finisce sopra la traversa

58' primo cambio Per l Imperia: Faedo per Ventre

51' Rivasamba più spregiudicato in questo avvio di ripresa: conclusione di Ruffino deviata in corner da Sylla

49' giallo al nuovo entrato Amato per fallo su Ventre. Altro cambio per i levantini: Cusato Per Ferretti

46' Subito un doppio cambio nel Rivasamba: Oliveri e Amato per Bacigalupo e Linale

1' via alla ripresa!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo con l'Imperia in vantaggio

46' primo giallo del match a Giglio, per un fallo a centrocampo

41' ancora Giglio dal fondo appoggia dietro, arriva Ventre che di prima intenzione di destro non inquadra lo specchio

34' apertura di Scalzi per Giglio che serve l'accorrente Leo, ma il suo mancino è alto

32' cross di Cirrincione per l'incornata di Rovido che sfiora il secondo palo: Rivasamba vicinissimo al pari

27' corner Rivasamba, cross teso che però non trova nessuno lesto a deviare verso la porta

24' timida reazione del Rivasamba dopo il gol, è l'Imperia che ha ripreso in mano il pallino del gioco

16' IMPERIA IN VANTAGGIO! CASSATA! Al primo affondo importante la difesa levantina nel tentativo di eludere Scalzi fa sbattere la palla sul 7 nerazzurro, la sfera finisce a Cassata che scarta Assalino e appoggia facile in rete.

12' azione manovrata dell'Imperia con Scalzi che riceve e appoggia a Costantini per un tiro debole, non ha problemi Assalino

8' l'Imperia inizia con un insistito giropalla, il Rivasamba gioca più in verticale: la prima conclusione è di Porro, tiro che non può impensierire Sylla

1' inizia la finale

PRIMO TEMPO

IMPERIA: Sylla, Comiotto, Leo, Szerdi, Gandolfo, Guida, Scalzi, Giglio, Cassata, Costantini, Ventre. A disp. Rinaldi, Ravoncoli, Garibbo, Biffi, Mander, Faedo, Morchio, Trucchi, Castagna. All. Buttu.

RIVASAMBA: Assalino, Porro, Latin, Linale, Queirolo, Bacigalupo, Ruffino, Ferretti, Rovido, Cirrincione, Baldassarre. A disp. Cavagnaro, Bondi, Bartolozzi, Bonaventura, Amato, Lauro, Oliveri, Gualtieri, Cusato. All. Schiappacasse.

ARBITRO: Volpi di La Spezia.