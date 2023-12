Imperia, mister Buttu: "Tutti a disposizione per la finale di Coppa. Siamo i campioni uscenti, teniamo a questa competizione"

I nerazzurri, oggi pomeriggio, contro il Rivasamba, allo stadio Olmo Ferro di Celle Ligure, con fischio d’inizio alle ore 15, si giocheranno la possibilità di alzare al cielo il primo trofeo stagionale. Un successo che aprirebbe scenari importanti e suggestivi come la partecipazione alla Coppa Italia nazionale di categoria che - di conseguenza - porterebbe in dote un calendario fitto di impegni per i nerazzurri.

Mister Buttu, alla vigilia del match, ha fatto il punto della situazione in casa Imperia.

“La nostra preparazione procede bene. La squadra è al completo. Confermo che sono tutti a disposizione - sottolinea Buttu -. Al netto del primo posto in campionato raggiunto domenica scorsa, i ragazzi hanno fatto un grande percorso e hanno meritato di essere in finale di Coppa Italia, una competizione che abbiamo onorato perché l’anno scorso l’Imperia l’aveva vinta (contro la Lavagnese per 2-0 ndr).

"Sappiamo che si tratta di una partita secca per cui cercheremo di fare il massimo per centrare un risultato importante".

Accesso a Coppa Italia nazionale e necessità di rinforzi? Questo è il nostro auspicio. Alla società non ho fatto richieste particolari se non quella di confermare la rosa che già ho a disposizione - spiega il tecnico dei nerazzurri -. Se poi dovessimo andare avanti nella fase nazionale potremmo anche valutare di rimpinguare la rosa per via del numero maggiore di gare da disputare".

Da marzo si ritorna al ‘Nico Ciccione’? Sarebbe una gran bella soddisfazione poter tornare in quello stadio che è poi casa nostra. Giocare davanti ai nostri tifosi in una atmosfera fantastica per il rush finale del torneo sarebbe il massimo. Però procediamo per gradi, domani c’è la finale e il 7 gennaio si torna in campo per il girone di ritorno”

Intanto l’Imperia ha diramato la lista dei propri convocati per la gara di domani.

Portieri

Alioune Sylla, Fabio Rinaldi

Difensori

Mattia Comiotto, Lorenzo Gandolfo, Simone Guida, Omar Leo, Mirko Ravoncoli, Tommaso Scarrone

Centrocampisti

Nicholas Costantini, Stefano Faedo, Luca Garibbo, Giuseppe Giglio, Tommaso Morchio, Santiago Szerdi

Attaccanti

Alessandro Biffi, Lorenzo Cassata, Amerigo Castagna, Filippo Scalzi, Davide Trucchi, Michael Ventre