Imperia regina di Coppa, le voci dall'Olmo-Ferro: parola a mister Buttu, capitan Giglio e Daniele Ciccione (Video)

L'Imperia conquista per il secondo anno di fila il trofeo regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Lo fa all'Olmo-Ferro di Celle Ligure, battendo per 1-0 il Rivasamba con la rete decisiva di Cassata al 16'. Le due squadre incroceranno nuovamente i tacchetti il 7 gennaio nella prima di ritorno di campionato, sul neutro di Andora.

Le voci nel post partita sono quelle di chi sa di aver terminato alla grande l'anno solare, con il primo posto solitario e titolo d'inverno in campionato, e il successo di Coppa.

Pietro Buttu si gode la sua prima Coppa, nonostante di campionati ne abbia già vinti. Capitan Giglio sottolinea come non sia mai facile vincere, e confermarsi talvolta è sempre più difficile che affermarsi. La società nerazzurra, rappresentata da Daniele Ciccione, non nasconde più obiettivi e ambizioni: "Il 2024 deve essere quello del ritorno in Serie D".

Un Rivasamba sconfitto che però esce a testa alta da una finale e da un girone d'andata disputato ad alta quota. Un momento non semplice per i levantini, commentato da mister Schiappacasse.

PIETRO BUTTU

GIUSEPPE GIGLIO

DANIELE CICCIONE

FRANCO SCHIAPPACASSE