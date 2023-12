Calcio, Città di Savona. Il saluto di mister Frumento: "Idealmente sarò sempre a fianco dei miei ragazzi, con loro stima, fiducia e lealtà"

Mister Ermanno Frumento ha voluto affidare al nostro quotidiano la propria lettera di commiato dai colori biancoblu.

Una scelta non semplice per il tecnico savonese, ma che rappresenta l'ennesimo atto di generosità nei confronti del "vecchio delfino".

So già che mi mancherà tantissimo l'atmosfera dello spogliatoio con la mia squadra, con i MIEI ragazzi, ma loro sanno anche che io sarò idealmente sempre al loro fianco per incitarli e sostenerli come loro hanno sempre incitato e sostenuto me.

In ultimo non posso non dedicare un pensiero ai nostri amati colori biancoblu. In queste due ultime difficilissime e faticosissime, forse anche troppo per me, stagioni sportive ho sempre cercato di agire nel pieno rispetto della storia della nostra gloriosa società e dei nostri grandi tifosi, difendendo in ogni sede ed in ogni circostanza l'orgoglio degli striscioni, troppe volte in questi ultimi anni calpestato e umiliato.