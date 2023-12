Calcio, Città di Savona. Mister Frumento si è dimesso: "Questa sarà sempre casa tua"

La nota biancoblu:

Il Città di Savona comunica che Mister Ermanno Frumento, per motivi personali, non proseguirà la Stagione sulla panchina biancoblu.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo vogliono ringraziarlo per quanto fatto sin dal primo giorno di questa bellissima avventura di cui lui è stato uno dei promotori, per aver creato un gruppo di ragazzi che rispecchiano i valori che questa Società ha voluto fortemente percorrere.

Sappiamo che questa scelta, seppur dolorosa per tutti è stata fatta in primis da Mister Frumento proprio per far sì che si possano raggiungere gli obbiettivi che sono stati posti per questa Stagione e per il futuro.

Grazie Mister il Città di Savona sarà sempre casa tua…