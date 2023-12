Ancora auguri Pelé: una leggenda che non conosce fine

Ottobre è un mese di ricorrenze per chi ama il gioco del calcio, complice anche le tantissime stelle che compiono gli anni durante esso. Tra i tantissimi nomi che si possono citare è però davvero difficile trovarne uno che abbia la rilevanza storica e l’importanza di Pelé, O rei del calcio.

Descrivere Pelé non è facilissimo perché è un emblema di un calcio che non esiste più nel nostro mondo; le partite con Pelé in mezzo erano tra quelle che avrebbero fatto impazzire chi si interessa alle scommesse sportive, con pronostici che diventano nulla all'ultimo secondo proprio perché una volta ottenuta la palla al piede, nessuno era in grado di anticipare le mosse del campione.

Un uomo dagli infiniti meriti sportivi

Nato Edson Arantes Do Nascimiento in una data incerta tra il 21 Ottobre 1941 e il 23 Ottobre 1941, Pelé può vantare tantissimi primati tra cui l’aver vinto 3 diversi titoli dei mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970) assurgendo alla posizione di una delle più importanti figure tra tutti gli sport durante il corso del ventesimo secolo.

Su Pelé sono state scritte canzoni e storie, con tantissimi sforzi posti nel tentare di raccontare una persona con un talento speciale, di quelli che lascia innamorato chiunque si interessi al calcio; sarebbe difficile fare altrimenti per un giocatore che a soli diciassette anni segna un gol in finale diventando poi il più giovane campione del mondo di sempre.

Quando nel 1970 vince il terzo mondiale con il suo Brasile, Pelé scrive una pagina indelebile della storia del calcio: diventa l'unico giocatore della storia a vincere per tre volte il più importante titolo al mondo, con ben 77 gol dalla sua.

Una figura messianica per il mondo dello sport

Nonostante Pelé non abbia mai partecipato ai giochi olimpici, durante il corso del 1999 è stato eletto come più importante atleta del secolo dai comitati olimpici nazionali di tutto il mondo. Da lì la sua comparsata durante i giochi olimpici di Londra 2012, dove con la sua presenza ha preannunciato l’arrivo dei giochi olimpici di Rio del 2016.

A questi ultimi Edson ricevette l’ordine olimpico, la più alta onorificenza del movimento olimpico dall’allora presidente Thomas Bach, il tutto nella sua Santos, la città dove ha iniziato la sua carriera sportiva. Sempre qui Pelé ha partecipato come tedoforo alla staffetta per la torcia olimpica, concludendo il suo percorso nella storia delle olimpiadi.

Una cosa che non tutti ricordano è la sua partecipazione al film Fuga per la vittoria di John Huston in cui interpreta la parte del giocatore che segna un gol importantissimo, quello decisivo, per la squadra dei prigionieri antinazisti.

Pelé muore a casa sua, sempre nella sua Santos, durante il Dicembre 2022 dopo aver lottato per anni contro un cancro. Dalla storia viene ricordato come uno dei calciatori più importanti di sempre e come uno degli atleti più iconici di tutto il ventesimo secolo, capace di caricarsi sulle spalle il peso di una nazione difficile e di portarla alle luci della ribalta, diventando un simbolo della cultura popolare.