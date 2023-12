​​I migliori giochi Bankonbet del 2023

L'anno 2023 è stato ricco di nuove uscite di giochi da casinò e alcuni di essi sono decollati in termini di popolarità tra i giocatori. La lobby dei giochi di https://bankonbeter.it ha avuto molti titoli decenti rilasciati quest'anno, e avere una panoramica delle slot più popolari è un ottimo modo per trovare nuovi giochi da giocare l'anno prossimo.

Fruit Party

Il primo gioco Bankonbet estremamente popolare nel 2023 si chiama Fruit Party. È stato creato da Pragmatic Play, uno dei maggiori sviluppatori di software dell'intero settore. L'azienda è nota per l'eccezionale grafica e le interessanti meccaniche disponibili nei suoi giochi, e Fruit Party non ha fatto eccezione.

Il gioco è una macchina Cluster Pays con un layout 7x7. La griglia è ampia e, considerando che non è necessario far atterrare i simboli sulle linee di pagamento fisse, le vincite sono piuttosto frequenti. Il valore del Ritorno al Giocatore del gioco raggiunge il 96,47%, mentre il moltiplicatore massimo per le vincite potenziali si mantiene sul livello di x5.000. L'indice di volatilità del gioco è medio e, unito alle specifiche tecniche, rende Fruit Party un titolo universalmente attraente.

Le meccaniche disponibili nel gioco sono piuttosto elementari, il che evidenzia la sua attenzione per i giocatori occasionali e i principianti. Le caratteristiche aggiuntive con cui i giocatori possono interagire includono simboli Wild, simboli Scatter, giri gratuiti e moltiplicatori. Anche se il valore di rigiocabilità del gioco non è enorme come quello di altre slot Cluster Pays, si tratta comunque di un titolo molto decente che vale sicuramente la pena provare.

Gladiator Legends

Il secondo gioco Bankonbet nella selezione dei titoli più in voga dell'anno è stato creato da Hacksaw Gaming, un altro sviluppatore di giochi da casinò piuttosto noto. La macchina ha un tema molto più brutale rispetto al titolo precedente, e le sue meccaniche di gioco sono più incentrate sui giocatori esperti che sui principianti.

La slot ha un layout standard con quattro righe orizzontali e cinque rulli verticali, dove gli utenti possono abbinare combinazioni su un massimo di dieci linee di puntata. Il valore RTP di Gladiator Legends raggiunge il 96,31%, mentre il moltiplicatore massimo per le vincite si attesta sul livello di x10.000. Queste statistiche sottolineano ulteriormente l'attenzione del gioco per i giocatori esperti, in quanto rendono la slot ideale per il grinding a lungo termine.

Le funzioni aggiuntive della macchina aggiungono un enorme valore di rigiocabilità all'esperienza. L'assortimento di meccaniche include simboli Wild, simboli Scatter, moltiplicatori, giri gratuiti, Wild in espansione, jackpot fissi e persino un mini-gioco bonus. Anche se il gioco è pensato principalmente per i giocatori esperti, anche i principianti si troveranno a loro agio nell'esplorarlo.

Gemstone Guardians

L'ultimo titolo Bankonbet che è diventato enorme nel 2023 si chiama Gemstone Guardians. Il gioco è stato sviluppato da Octoplay, un fornitore di software che ha iniziato a ricevere l'attenzione dei giocatori solo a livello internazionale. La macchina ha una grafica accattivante, una bella colonna sonora e un'interessante serie di meccaniche con alcune caratteristiche uniche con cui gli utenti possono interagire.

Il layout della slot prevede cinque rulli verticali e sei righe orizzontali. Non è necessario che gli utenti realizzino combinazioni su linee di pagamento fisse, poiché Gemstone Guardians offre la funzione Pay Anywhere. Il valore RTP del gioco è leggermente inferiore a quello di altri titoli di questa lista, ma il 95,77% è comunque superiore alla media del settore. Il moltiplicatore di vincita massimo è di x10.000, un valore davvero impressionante per una slot moderna. Oltre al Pay Anywhere, la slot Gemstone Guardians offre meccaniche come i rulli a cascata, i simboli Wild, i simboli Scatter, gli acquisti bonus e diverse altre funzioni aggiuntive.