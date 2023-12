Atletica. la Galleria diventa una pista per "Il più veloce della Classe" (FOTO)

Proseguono le iniziative promozionali del Centro Atletica Celle Ligure, con l’importante supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Celle Ligure

In questa occasione terreno di gara insolito, la Galleria posta sul Lungomare Crocetta/Carlo Russo, già sede negli scorsi anni de “IL PIU’ VELOCE DI CELLE!”.

Protagonisti alunne ed alunni delle Scuole Medie di Celle Ligure, schierati sulla distanza dei 60 metri… in leggera curva… a seguire l’antico tracciato ferroviario del paese.





Batterie e finali per tutti i partecipanti, ed alcuni riscontri più che interessenti.





Classi Prime:

Affermazione netta tra i maschi per Giacomo Cassettai, crono di 9.8. Alle sue spalle seconda piazza a Lorenzo Agostini (10.0) e bronzo per Giulio Fagioli (10.1).

Anche in campo femminile largo margine per la vincitrice, Greta Corso, impostasi in 9.7.

Argento a Beatrice Serra Di Miceli (10.1) e bronzo per Angelica Manzi (10.2).





Classi Seconde:

Tra i maschi il più veloce è risultato Eneo Hysa, affermatosi con un buon 9.4. Secondo posto per Martin Garbarino (9.7) e terzo per Giorgio Fassone (9.9).

Ottimo 9.2 per la vincitrice in campo “girls” Giorgia Carè. Molto bene anche la seconda (Anita Giusto, 9.4) e la terza (Lisa Agnese, 9.6).





Classi Terze:

In campo maschile prevale Simone Andreazza, al traguardo in 8.9. Secondo è Valerio Pagano in 9.0 e terzo Nicola Dieci in 9.0.

Tra le femmine affermazione per Elisa Siri in 9,5, su Arianna Pucci (9.8) e Greta Ottonello (10.2).