Calcio, Mister Gerundo non perde la voglia di riscatto: "La fortuna non è dalla mia parte, cerco solo un gruppo di giocatori con voglia e ambizione"

“Mi dispiace per come è andata ma ho preferito fare un passo indietro” – le parole dell’esperto allenatore – “Purtroppo molte cose non sono andate come volevamo e ho preferito dimettermi anche per andare incontro economicamente alla società, visto che un rimborso da Savona è più pesante da sostenere. Sono rammaricato, ma non sono quasi mai riuscito ad allenare una squadra al completo e questo complicava le cose”.

Gerundo arriva però da annate sfortunate, dove per un motivo o per l’altro non riesce a concludere la stagione: “La fortuna non è dalla mia parte” – prosegue – “Alla Veloce decisi di dimettermi anche per aiutare la società, che non stava vivendo un buon momento. Ho ancora tanti amici in granata e i rapporti sono ottimi con loro. L’esperienza a Bragno è stata a due volti, da un lato con molti dirigenti c’era un rapporto ottimo, ma dall’altro qualche giocatore un po’ “fenomeno” che non gradiva la mia presenza. Infine l’esperienza allo Speranza, ho davvero poco da dire, essere esonerato in piena corsa playoff è stato davvero incredibile. Un amico mi aveva anche avvertito che si stavano per innescare determinate dinamiche, ma per me una stretta di mano vale ancora tanto.”.