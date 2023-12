Calciomercato. Rivoluzione Sanremo 2000, sono nove i colpi ufficializzati

Il calciomercato invernale della Sanremo 2000 ha portato 9 nuovi giocatori, segno che la società, non vuole lasciare nulla al caso per raggiungere l'obiettivo della salvezza il prima possibile.

Dopo la risoluzione consensuale con Alessio Campagnani, poi accasatosi all'Ospedaletti, e i trasferimenti di Alberto Trevisan e Simone Vitalone al Vallecrosia,

il Team Manager Alessio Ghiso (che tiene a ringraziare le società coinvolte per la collaborazione), ha portato alla corte dei biancorossi 9 volti nuovi, che potranno cosi garantire a Mr Simone Anfossi quella qualità ed esperienza che è un po' mancata nella prima parte di stagione.

I portieri Matteo Garbarino (ex Ventimiglia e settori giovanili di squadre professionistiche) e Samuele Calcina ( prestito dall'Imperia, dopo aver effettuato la prima parte della stagione all'Argentina Arma)

Gli attaccanti Alessandro Ferrigno ( in prestito dal Taggia ed ex Argentina) e Luca Lupo ( ex Carlin's Boys, Argentina e San Teodoro Kezmaja)

I Difensori Alessandro Zinghini (in prestito dal Ventimiglia), Aklil Borriello (ex Carlin's Boys e Virtus Sanremo) e Eduard Hasani( svincolato, ex Progetto Campania in Eccellenza) e Alessandro de Leonibus (svincolato ex Ospedaletti)