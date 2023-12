Ad Alassio prende il via la stagione dei bagni... fuori stagione: in 247 per il "Cimento di Santo Stefano" (FOTO)

Nonostante il cielo prevalentemente coperto, come d'altronde in tutto il savonese, ma con una gradevole (per il periodo) temperature esterna di 12 gradi, 247 appassionati hanno preso parte alla 59ª edizione del tradizionale tuffo di Santo Stefano ad Alassio che apre così ufficialmente, nel savonese, la stagione dei bagni... fuori stagione.

L'evento, presentato da Rinaldo Agostini e Giacomo Airaldi, ha regalato emozioni e spettacolo in una cornice unica, arricchita da esibizioni di marcia acquatica e da una corsa di canotti con 10 equipaggi partecipanti che ha visto trionfare il duo Agostini/Lomanto.

La temperatura dell'acqua, mantenutasi a 14 gradi, ha convinto un importante numero di temerari a sfidare le acque del ponente ligure in una sfida che ha visto protagonisti di ogni età, dai più giovani ai più anziani.

Tra essi, i più anziani sono stati Andrea Barbaro, 85 anni di Albenga, e Rossana Iberti, 84 anni di Borghetto Santo Spirito. Più giovani sono stati Leonardo Porati, di soli 3 anni di Alassio e Sofia Di Vico di 7 anni da Garlenda

Il gruppo più numeroso dell'edizione è stato quello degli Happy Bussoli, provenienti da Pavia, con ben 22 partecipanti.

A rendere ancora più suggestiva e gioiosa l'atmosfera dell'evento è stata la colonna sonora curata dalla Banda Musicale Città di Alassio, che ha accompagnato il pubblico e i tuffatori con le sue note.