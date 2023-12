Canottieri Sabazia. Celebrato un grande 2023 nella cornice della "Sibilla"

La Canottieri Sabazia, come ormai consuetudine, festeggia i suoi atleti e collaboratori sul Priamar, nello splendido salone della Sibilla.

Il 2023 è stato un anno in netta ripresa, dopo il periodo Covid che ha condizionato notevolmente l’attività soprattutto giovanile.

Nelle classifiche nazionali la società ritorna nella prima fascia delle 30 migliori, prima squadra in Liguria, piazzandosi al 24° posto su 270 Club che praticano la canoa acqua piatta.

Importanti le iniziative a cui la Società ha aderito quest’anno, partecipando ai Bandi emanati dal Ministero Sport e Salute: in primis il progetto molto impegnativo “Adotta una Scuola”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Albisole, che ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, con lezioni teoriche a scuola e lezioni pratiche e uscite in mare in Dragon Boat e in canoa sotto la guida dei tecnici, presso la sede nautica della Canottieri Sabazia.

Il secondo progetto a cui la Società ha aderito, “Paddle 4 Women”, rivolto soprattutto alla sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno. Il movimento da cui prende vita il progetto, quello delle “Donne in Rosa”, è nato intorno agli anni 80 in Canada, approdato in Italia nel 2002 e in Liguria quest’anno grazie alla Sabazia, utilizza come mezzo nautico, il Dragon Boat. Il simpatico nome del nuovo gruppo è “Sensa Sprescia” (trad. Senza Fretta), anche per sottolineare lo spirito dell’iniziativa, di carattere sociale, oltre che sportivo.

Dal punto di vista organizzativo, la Società ha ospitato nella città della Torretta, sia la “Festa del Mare” arrivata alla 13^ edizione, che la 43^ edizione del Trofeo “Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica”, una delle più longeve d’Italia.

Da sottolineare per la buona riuscita delle manifestazioni l’impegno dei volontari, soprattutto genitori, e la collaborazione delle associazioni come l’Assonautica, LNI sez. Savona, Guardia Marina, Yacht Club Savona, Gruppo Salvamento di Savona e Associazione Marinai d’Italia che ha messo a disposizione la propria sede all’interno della Torretta.

Guardando al futuro, la Canottieri Sabazia diventerà ben più che maggiorenne, infatti si appresta ad entrare nel club delle società centenarie, essendo stata fondata l’8 febbraio del 1925. I festeggiamenti inizieranno già a partire dal prossimo settembre del 2024 per terminare a settembre del 2025.

Molto da festeggiare dunque nella cornice del Priamar, alla Sibilla, dove gli atleti sono premiati alla presenza delle Autorità Sportive, Civili e Militari. Le medaglie dell’anno sportivo appena terminato sono state moltissime, conquistate partecipando a oltre 20 gare, di cui due Internazionali. Tra gli atleti Senior si sono distinti: Matteo Gerace, Francesco Lai, Leonardo Sogno, Ludovico Spezialetti, Andrea Tarditi e Giulio Vaira, quest’ultimo anche Direttore Sportivo della società. Per la categoria Junior: Filippo Baldissone, Michael Battaglia, Ettore Delfino, Pietro Frumento, Pietro Giusto, Riccardo Rossi. Nella categoria Ragazzi: Alessandro Mineo, Michele Parodi, Paolo Ricco, Nicolò Saettone, Noemi Scordino. Nella categoria Giovani: Riccardo Abate, Rivinu Alahakoon, Justin Biato, Emma Canavese, Olimpia Giusto, Matteo Pennino, Alessandro Ricci, Sofia Santoro. Da sottolineare nella Paracanoa: Toni Esperio.