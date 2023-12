Due milioni dal dipartimento per lo Sport a favore delle società che accolgono atleti reduci da una crisi umanitaria

Il Dipartimento per lo Sport pubblica, anche quest'anno, un avviso per supportare gli organismi sportivi nel sostegno umanitario ad atleti e team tecnici per assicurare il diritto allo sport, promuovere l’inclusione sociale e rafforzare l’attività sportiva nei territori.

Sono state destinate risorse economiche pari a € 2.000.000 a disposizione degli organismi sportivi per assicurare la prosecuzione dell’attività sportiva degli atleti che hanno dovuto lasciare il proprio Paese a causa di emergenze umanitarie.

Sarà cura delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate, quali unici soggetti ammessi alla presentazione delle domande di contributo, farsi carico anche della trasmissione al Dipartimento per lo Sport delle eventuali proposte.

Le domande dovranno essere inviate tramite pec - ufficiosport@pec.governo.it - esclusivamente dagli Organismi sportivi, entro le ore 12.00 del 29 dicembre 2023.

Le singole ASD e SSD interessate, pertanto, sono pregate di contattare il proprio Organismo di riferimento.



Il testo dell’Avviso

-

Allegato A1 - Domanda di partecipazione

Allegato A2 - Dichiarazione sostitutiva

Allegato B1 - Domanda di contributo