Il Basket Loano fa tris al "Memorial Maestro Elio Garassini"

L’Asd Basket Loano si è aggiudicato per la terza volta consecutiva il Torneo Memorial “Maestro Elio Garassini” svoltosi il 17 dicembre presso il Palasport Garassini di Loano.



Il Torneo, un triangolare riservato alla categoria Esordienti 2012/2013, si è svolto con la formula del torneo all’italiana. Oltre al Basket Loano hanno partecipato la Cestistica Savonese e il Centro Minibasket Le Torri di Albenga. Le partite sono state giocate sia al mattino che al pomeriggio. Al mattino si è svolta la partita tra Basket Loano e Cestistica Savona, vinta dal Basket Loano; a seguire si è disputata l’amichevole con gli amici di Varazze Under 13, vinta dal Basket Loano negli ultimi minuti. Nel pomeriggio si è tenuto l'incontro tra Basket Loano e Albenga Le Torri, vinto dal Basket Loano; a seguire la gara conclusiva tra Cestistica Savona e Albenga Le Torri, vinta da quest’ultima che si è piazzata quindi al secondo posto.



“Le partite sono state tutte molto equilibrate – spiegano dal Basket Loano – E' stata una vera festa, una grande vittoria dello sport e dei ragazzi di tutte le squadre partecipanti, in una dedicata a tutti loro e resa possibile grazie al contributo dei genitori, dei ragazzi che hanno arbitrato e dei dirigenti che hanno lavorato per la buona riuscita del Torneo”.



“Un ringraziamento al sindaco di Loano Luca Lettieri e all’assessore allo sport Enrica Rocca, che hanno messo a disposizione l’impianto e l’attrezzatura per lo svolgimento del Torneo. Grazie all’ufficio sport e al personale del PalaGarassini per la gentilezza e la collaborazione per la buona riuscita delle partite. Un ringraziamento al vicesindaco Gigi Bocchio e al consigliere Linda Baracco che hanno condiviso con i ragazzi, entusiasti, il momento della premiazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale, molto sensibile rispetto all’importanza dello sport giovanile”.



“Grazie a tutti i genitori che hanno collaborato a 'nutrire' i ragazzi affamati dopo aver consumato tante energie per le partite, con una ricca merenda offerta dai genitori e società. Grazie ai miniarbitri in erba Ettore B., Federico P. che hanno affiancato gli arbitri senior che gentilmente si sono offerti per arbitrare le partite. Grazie a Maurizio C. e Marta C. che hanno fatto tutti i referti di gara e cronometro. Grazie a Betty Garassini, figlia del grande maestro Elio Garassini, che ci ha fatto l’onore di presenziare e premiare la squadra vincente del Torneo e vedere con grande orgoglio ad oggi, l’eredità del minibasket loanese, lasciata dal compianto maestro. Grazie al presidente Andrea Maineri e alla dirigenza del Basket Loano Garassini che hanno collaborato affinché tutto andasse per il verso giusto per la gioia di tutti i ragazzi presenti al torneo”.