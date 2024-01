Calcio europeo 2023: chi sono i giocatori più forti di quest'anno

Il 2023 si finisce in gloria in molte squadre di calcio europeo ma soprattutto per alcuni giocatori che hanno davvero brillato quest'anno. Si curamente all'interno di portali di betting online i loro nomi brillano all'interno degli elenchi quote miglior marcatori. Potete inforvi su le scommesse sportive su Ivibet. Siamo andati a controllare campionato per campionato quali sono i giocatori più forti di questo 2023, inizieranno l'anno con questo risultato anche perché il campionato non finisce con lo scadere dell'anno ma con l'inizio estate.

Calcio inglese

La Premier League, ovvero il primo campionato di calcio inglese ogni anno accoglie giocatori molto forti oppure cresce dei veri talenti che rimangono negli annali storici del calcio. La classifica da come prime squadre della stagione il Liverpool, l'Aston Villa, il Manchester City e l'Arsenal. I giocatori migliori però sono: Erling Haaland, da più anni primeggia per numero di reti nel Manchester City. Quest'anno è seguito da Dominic solanke, gioca nell'AFC Bournemouth, club famoso per importanti rinnovamenti societari e di squadra. Terzo posto per un giocatore del Liverpool, MKohamed Salah che è anche tra i miglior giocatori per assisst.

Calcio spagnolo

Carlo Ancelotti ha confermato in questi giorni il suo rinnovo come allenatore del Real Madrid fino al 2026. Il nostro miglior allenatore italiano, ce ne sono però altri importanti, allena una delle squadre più forti della Spagna e che regala anche giocatori importanti. Il Real Madrid attualmente è al primo posto della classifica, 14 vittorie con 39 reti fatte, solo una sconfitta.

Dietro ha il Girona e l'Atletico Madrid, questa terza squadra ha dei giocatori che hanno regalato goal e tecnica in Champions League tanto che risultano essere nell'elenco dei miglior marcatori. Cosa dicono le statistiche del campionato spagnolo di calcio? Che al primo posto per goal e per assist troviamo proprio due giocatori del Real: Jude Bellingham e Toni Kroos. Jude Bellingham, giovane talento del Borussia Dortmund, è noto per il suo gioco dinamico e la maturità in campo nonostante la giovane età. Dotato di versatilità e aggressività, si distingue per il suo stile di gioco intraprendente e la capacità di influenzare il centrocampo. Toni Kroos, pilastro del Real Madrid e della nazionale tedesca, incarna l'eleganza e la precisione nel passaggio. La sua visione di gioco e il controllo del pallone sono straordinari, rendendolo un regista di classe mondiale. Con un senso tattico superbo, Kroos domina il centrocampo grazie alla sua abilità nel distribuire gioco e nella lettura delle situazioni.

Calcio francese

La Ligue 1 ospitava fino a qualche temnpo fa, Messi, l'argentino che ora gioca con una squadra impegnata nel campionato statunitense e canadese, ha cambiato totalmente area di gioco ed è entrato in un campionato molto diverso da quelli europei. Il PSG come negli altri anni primeggia in classifica e si presuppone che potrebbe vincere nuovamente lo scudetto e rimanere in Champions. Dietro però ha Nizza, Monaco e Brest, il distacco punti con la seconda squadra è notevole. Il primo giocatore per assist è Kylian Mbappé, il secondo è il giocatore del Monaco Wissam Ben Yedder. Primo giocatore per assiste invece, Pierre Emerik Aubameyang, Dembélé è miglior assist man del PSG. Wissam Ben Yedderm Pierre Emerik Aubameyang e Ousman Dembélé, ecco cosa possiamo dire su questi giocatori.

Wissam Ben Yedder, attaccante del Monaco, è noto per la sua freddezza in area di rigore e la capacità di segnare gol decisivi. Pierre-Emerick Aubameyang, del Barcellona, brilla per la sua velocità e precisione nel finalizzare le azioni. Ousmane Dembélé, anche lui al Barcellona, è un talento dal dribbling affascinante e dalla creatività in campo. Questi tre giocatori rappresentano abilità uniche nel calcio contemporaneo: Ben Yedder per la sua precisione nel gol, Aubameyang per la sua potenza e Dembélé per la sua abilità nel superare gli avversari con la palla.