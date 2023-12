Il 2024 ad Andora debutta con il cimento invernale

La settima edizione del goliardico bagno di Capodanno è organizzata dal Circolo Nautico di Andora, Comune di Andora e la collaborazione dei Bagni Holiday dalla cui spiaggia, alle 10, partirà la grande corsa verso le onde. La festa sulla spiaggia sarà animata da Gianni Rossi.

Saranno premiati il partecipante più giovane, il più anziano, il proveniente da più distante e il gruppo più numeroso.

Telo mare ricordo ai primi cento iscritti. Per tutti, tè caldo, vin brulé e doccia calda. E chi non ama il tuffo invernale, ad Andora può scegliere di fare una ascensione in mongolfiera direttamente sulla spiaggia di levante.