Volley: numero da capogiro per il Torneo della Befana di Alassio, oltre 1000 persone in arrivo nella città del Muretto

Si è tenuta ieri, presso la biblioteca civica Renzo Deaglio di Alassio, la presentazione del 24° Torneo della Befana, grande kermesse di pallavolo giovanile, che avrà luogo dal 3 al 6 gennaio ad Alassio e in altre otto località della Riviera Ligure. Un vernissage molto partecipato, cui sono intervenuti Roberto Pizzorno, delegato provinciale del Coni, Alessandro Cartasso, consigliere regionale Fipav e i rappresentanti quattro amministrazioni comunali: la padrona di casa, Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio con delega alla sport, Gianluigi Bocchio (vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Loano), Massimo Rescigno (assessore allo sport del Comune di Finale Ligure) e Luca Spandre (assessore allo sport del Comune di Diano Marina). Rappresentate anche diverse delle società sportiva coinvolte nel progetto. Erano presenti Giuseppe Ferrari e Honorè Vernetti Mansin (Albenfa Volley), Maria Teresa Vigo (San Pio X Loano), Luisela Arecco (Asd Toirano), Stefano Schiappapietra (Pol. Finale Volley Team) e Mario Toini (Golfo di Diana Volley). Per l’Alassio Laigueglia Pgs Volley, sodalizio organizzatore, in sala il presidente Giancarlo Bertolotto, Ornella Testa (nella doppia veste di dirigente e presidente del Comitato Fipav Liguria Ponente), Cinzia Molle e Carlo Grancelli, ex-presidente e dirigente del sodalizio della Città del Muretto dal 1972.

In tutti gli interventi sono stati rivolti elogi ai promotori e sono stati evidenziati la storicità e la valenza turistica dell’evento, per la realizzazione del quale è indispensabile poter contare sulla collaborazione tra amministrazioni e associazioni del territorio. Nell’occasione sono stati snocciolati i dettagli e le novità dell’attesissima iniziativa.

Settantadue squadre iscritte, con match dislocati su diciotto campi da gioco, con l’utilizzo di dodici impianti, in nove diverse località (Alassio, Diano Marina, Andora, Albenga, Toirano, Ceriale, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure), cinque categorie (Under 18, 16, 14 e 13 femminile, introdotta nel 2017, e Under 12 mista, inserita nel 2013). Sono questi i numeri, decisamente altisonanti per un evento di pallavolo giovanile, della 24a edizione del Torneo della Befana, manifestazione riconosciuta dalla Fipav a carattere nazionale. In totale le partite previste sono oltre 200 e più di mille sono i partecipanti, considerando atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e staff. A parte vanno conteggiati i familiari al seguito.

Quattro sono i giorni di svolgimento, dal 3 al 6 gennaio. Dopo i due anni di pausa per il Covid e la suddivisione in due tranche dello scorso anno, il format si riavvicina a quello classico: l’Under 12 è protagonista delle prime due giornate, mentre dal giovedì al sabato sono di scena le altre quattro categorie, dall’Under 13 alla 18, con le finali sabato 6, proprio il giorno dell’Epifania. Le sfide per il 1/2° posto saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook Alassio Befana.

La categoria più numerosa quest’anno è la Under 14, con 20 formazioni. Le sfide per il podio sono tutte previste presso il Palasport Ravizza di Alassio, impianto che in passato ha accolto più volte le nazionali azzurre e grandi incontri internazionali. Come tradizione sin dalla prima edizione, quella del 1999, al termine delle finali per il 1/2° posto, si terranno le varie premiazioni, con il coinvolgimento di tutte le compagini iscritte.

Oltre la metà dei team partecipanti al Torneo della Befana 2024 arrivano da fuori regione: Piemonte, Lombardia e Toscana. Per impegni agonistici concomitanti non è stata possibile la presenza di compagini estere (interesse era stato manifestato da Svizzera e Francia). Sono rappresentati anche alcuni club la cui prima squadra milita in Serie A e diverse sono le protagoniste di passate edizioni che hanno giocato nella massima categoria.

Da sottolineare il fattivo coinvolgimento di diverse località e la collaborazione delle società sportive operanti sul territorio teatro dell’evento.

Fa piacere rimarcare anche il rinnovato impegno di sostenere, con l’acquisto di alcuni dei tanti premi, progetti benefici promossi da organizzazioni solidali, nel caso l’Unified Sports di Special Olympics.

Il 24° Torneo della Befana è organizzato dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione del Comune di Alassio e di Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria.

“E’ con grande piacere – ha dichiarato Roberta Zucchinetti, presidente del consiglio comunale di Alassio con incarico allo sport - che porgo, a nome dell’Amministrazione Comunale, il benvenuto ai protagonisti del 24° Torneo della Befana, appuntamento fisso di inizio anno per la nostra città, una delle manifestazioni sportive più rilevanti dal punto di vista delle presenze turistiche. Un evento che coinvolge un migliaio di persone, per la maggior parte giovani, in un clima di entusiasmo e sano agonismo. La pallavolo vanta una grande tradizione ad Alassio, dagli ormai tempi lontano dei tornei all’aperto. Il nostro Palasport Ravizza da inizio secolo ha ospitato a più riprese le nazionali italiane e alcune delle altre squadre più quotate del panorama internazionale. Non posso dunque che complimentarmi con gli organizzatori per il loro impegno e per la capacità di gestire una competizione complessa, composta di ben cinque categorie, dislocata in così tanti impianti e in diverse località. Nel ricco panorama delle associazioni cittadine, l’Alassio Volley, cui va la nostra riconoscenza, rappresenta sicuramente una delle eccellenze”.

Da Roma è arrivato anche il saluto e il plauso del presidente della Federazione Italiana Pallavolo.

“Con grande piacere porto il mio saluto e quello della Fipav alla 24a edizione del Torneo della Befana di Alassio - sono le parole di Giuseppe Manfredi -. Questo appuntamento nel corso del tempo si è ritagliato uno spazio sempre più importante, come dimostrano i numeri e le numerosissime domande di partecipazione. Dal 3 al 6 gennaio, sono convinto, gli appassionati assisteranno a bellissime giornate di sport, colorate da centinaia di giovanissimi atleti ed atlete innamorate del nostro meraviglioso sport. Nel corso degli anni ho ribadito più volte che l’attività giovanile è uno dei fiori all’occhiello della pallavolo italiana e iniziative come il Torneo della Befana di Alassio non fanno altro che rafforzare il nostro movimento. Ci tengo a inviare un sincero grazie a tutte le persone che con passione e impegno portano avanti l’organizzazione di questa bellissima manifestazione”.

Link alla brochure con i saluti e le curiosità: https://online.anyflip.com/tuie/yxqr/mobile/index.html

Aggiornamenti sono previsti sulla pagina Facebook Alassio Befana

E-mail: alassiovolley@alice.it

Gli impianti. Alassio: Palasport Ravizza via San Giovanni Battista, 31 (3 campi), Palestra Don Bosco via San Giovanni Bosco 12. Diano Marina: Palasport Sen. G. Canepa via Diano Castello (2 campi). Andora: Palasport Andora: via Pian del Merula. Albenga: Palasport Leca via Partigiani loc. Leca di Albenga (3 campi), Palasport Marco Mario via Romagnoli reg. Campolau. Ceriale: Palestra Scuole Medie via Magnone 2. Loano:

Palasport G. Guzzetti via Ugo Foscolo. Toirano: Palasport via Moro. Pietra Ligure: Palasport Pietra viale della Repubblica 72, Palestra Scuola M. Martini via Oberdan. Finale Ligure: Palasport A. Berruti via per Calice (2 campi).

Le società sportive locali coinvolte: Asd Golfo di Diana Diano Marina, Gabbiano Sport Asd e Omnia Sport Asd Andora, Asd Albenga Volley, Asd San Pio X Pallavolo Loano, Asd Toirano, Polisportiva Maremola Pietra Ligure, Volley Team Finale Ligure.

L’elenco delle squadre iscritte, categoria per categoria

Under 18 femminile - Lombardia: Lemen Volley (Bg), Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Villanova Volleyball (Cn), Lilliput Pallavolo (To), Pgs El Gall (Cn), PlayAsti, Libellula Volley (Cn), L’Alba Volley (Cn), Ve.La Volley (To). Liguria: Normac Avb (Ge), Cogovalle (Ge), Golfo di Diana Volley (Im).

Under 16 femminile - Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: New Volley Carmagnola (To), Lilliput Pallavolo (To), Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo (No), Lpm Mondovì (Cn), Pgs El Gall (Cn), Volley Marene (Cn), Pallavolo Val Chisone (To), Volley Busca (Cn), Nichelino Volley 08 (To), Nichelino Volley 09 (To). Liguria: Albisola Pallavolo (Sv), Cogovalle (Ge), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im), Normac Volley Genova Plan, Golfo di Diana Volley (Im).

Under 14 femminile - Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Asd Balamunt (To), Volley Cherasco (Cn), Lilliput Pallavolo (To), Pgs El Gall (Cn), Chieri ‘76 Volleyball (To), Pallavolo Valle Belbo (At), Vbc Savigliano (Cn), L’Alba Volley (Cn), Lpm Mondovì (Cn), Volley Roero (Cn), Cuneo Granda Volley, Ve.La 2D Venaria (To). Toscana: Valdarninsieme (Fi). Liguria: Imperia Volley, Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im), Polisportiva Maremola (Sv), San Pio X Loano (Sv), Golfo di Diana (Im), Albenga Volley (Sv).

Under 13 femminile - Lombardia: Intercomunale Cagno (Co). Piemonte: Villanova Volleyball (Cn), Lpm Pallavolo Mondovì (Cn), Club ‘76 Gs Pino Volley (To), PlayAsti 1, PlayAsti 2, L’Alba Volley (Cn), Volley Roero (Cn). Liguria: Cogovalle (Ge), Albenga Volley (Sv), Polisportiva Maremola (Sv), Volley Team Finale (Sv).

Under 12 misto - Piemonte: Chieri ‘76 Volleyball (To), Volley Cherasco (Cn), Cusio Sud Ovest Sport SammaBorgo (No), PlayAsti, Vbc Dogliani (Cn). Liguria: Imperia Volley, Cogovalle (Ge), Sdp Mazzucchelli Sanremo 1 (Im), Sdp Mazzucchelli Sanremo 2 (Im), Asd Golfo di Diana (Im), Polisportiva Maremola (Sv), Volley Team Finale (Sv).



I podi della scorsa edizione (2023)

Under 18: 1. Millenium Brescia, 2. Valle Belbo Canelli, 3. Lpm Mondovì.

Under 16: 1. Albisola Pallavolo, 2. Pol. Intercomunale, 3. Balamunt Lanzo Torinese.

Under 14: 1. PlayAsti Gold, 2. Lpm Mondovì, 3. L’Alba Volley.

Under 13: 1. Volley Cherasco, 2. Balamunt Lanzo Torinese, 3. Cogovalle.

Under 12: 1. Lpm Mondovì, 2. PlayAsti 2011, 3. Balamunt Lanzo To.