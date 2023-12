Calcio. Gli auguri per le festività natalizie dalla Cantera Torre de Leon

Sotto un albero di Natale non imbiancato da qualche fiocco di neve e nel solco di una tradizione oramai consolidata, il leggendario team dream biancorosso vuole cogliere al volo l’occasione delle Festività Natalizie per ringraziare tutti gli splendidi ragazzi che negli anni l’hanno portato a mietere successi e fama in campo internazionale e quanti ne faranno ancora parte nel 2024 alle porte. Visto che la programmazione della prossima stagione estiva è già stata messa a punto, al portavoce ufficiale spetta l’onore di rappresentare degnamente le aspirazioni del gruppo nonchè l’onere di fare un sommario bilancio della vincente navigazione della flotta “canterina” all’interno delle acque mediterranee solcate ancora una volta con orgoglio e senza alcun timore dal galeone savonese. Parliamo del Responsabile tecnico e organizzativo Dott.Felicino Vaniglia, il “vero deus ex machina” e leader carismatico del sodalizio della mitica Torretta che così ci ha comunicato:

“Quella 2023 è stata senza dubbio per la Cantera TDL, un’altra ennesima annata doc ricca di soddisfazioni e di brillanti risultati, tecnici e non solo, culminata con l’aver centrato ben 2 podi su altrettante partecipazioni (un primo con gli U 19 e un secondo posto con gli U17) che ci hanno permesso di onorare la “Estrella Dorada”, il prestigioso riconoscimento conferito il 23 settembre 2015 a Barcellona dalla Federazione Catalana per aver vinto 10 tornei consecutivi su altrettante rassegne sportive di livello europeo disputate in terra di Catalunya, alla corte del Barcellona e del Real Madrid. Per la nostra super premiata associazione sportivo/ricreativa che come obiettivo primario, donandole lustro e visibilità, ha quello dell’export dell’immagine del talento calcistico giovanile della nostra provincia in tutto il Mondo, non c’e’ però mai tregua ed eccoci qui a ripresentare più avvincenti che mai le nostre proposte in anteprima approfittando del fermo dei campionati per la sosta natalizia in un mix di gettonate conferme e di ghiotte novità.

D’altronde i consensi che abbiamo ricevuto in ogni dove, dimostrano la validità delle scelte nel preparare a dovere le manifestazioni (soggiorni turistico/sportivi) che offriamo e cosa forse più importante di tutto, la bontà delle equipe, che di volta in volta riusciamo meritoriamente a comporre utilizzando criteri di rispetto della professionalità e di pluri-rappresentanza : un approccio che nel metodo e nel merito riesce a far sì che i giovani si innamorino della Cantera e del calcio “champagne” o meglio "sangria e paella" che garantisce e che non ci abbandonino più. Tutti questi esiti virtuosi di cui ho cercato sinteticamente di fornire un riepilogo ci hanno obbligatoriamente portato a regalare la possibilità di aderire a programmi ambiziosi anche nel 2024 di cui mi appresto ad illustrare la calendarizzazione relativa alle 3 selezioni che presenteremo:

Spain Trophy (Barcellona) : Dom.30/06 – Sab.6/07 (cat. U19 - U17 e per la prima volta U15 con relativi 2 fuoriquota per squadra)

In pratica le leve calcistiche che vanno dal 2004 al 2010. Ringraziando anticipatamente l'ente di promozione Libertas a cui siamo fedelmente affiliati e tutte le società che concorreranno alla 14^ buona riuscita dell'evento, non mi resta che augurare a tutti coloro che incoraggeranno il nostro “progetto” (genitori, accompagnatori, simpatizzanti) di trascorrere delle serene feste ed inviare uno speciale e cordialissimo buon 2024 ai “campeones” che ci hanno permesso ( grandissima è stata la riconquista del titolo U19) e che confidiamo ci permetteranno di accomodarci ancora una volta sul trono di Spagna e sul tetto d'Europa : siate felici ragazzi e mi raccomando, continuate ad impegnarvi a fondo sui banchi di scuola, sui terreni di gioco e nella vita familiare e sociale, perchè solo cosi’ potrete crescere bene e non ultimo avere le carte in regola per entrare a far parte delle nostre prestigiose compagini.

Esta la nuestra filosofía de fútbol: enseñar, motivar, transmitir..."saber valer y saber hacer"

El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad!