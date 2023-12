Club Nautico Sanbàrt: premio prima scuola vela in Liguria 2023 e premio sostenibilità FIV

Un 2023 ricco di soddisfazioni per il Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, che ha festeggiato nel migliore dei modi il traguardo del venticinquesimo anno dalla sua fondazione con il primo posto in Liguria (e il sedicesimo in Italia su 753 circoli affiliati) nella classifica delle scuole vela redatta annualmente dalla FIV (Federazione Italiana Vela).

Tra i criteri stabiliti e misurati dalla Federazione per assegnare il riconoscimento, spiccano le attività di formazione svolte nelle scuole locali, la divulgazione della vela sul territorio, mediante la partecipazione a giornate di prova gratuita rivolte alle famiglie e il numero di tesseramenti ai corsi di vela che, in particolare d’estate - ma con ottimi riscontri anche nel periodo invernale - hanno permesso al “Sanbàrt” - come amano chiamare il proprio circolo i soci e gli atleti della squadra sportiva – di affermarsi sempre di più come un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi a questo meraviglioso sport.

“Vorrei rivolgere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto a tutto lo staff degli istruttori e dei loro aiutanti, alla segreteria e al direttivo, alle famiglie che ci hanno dato fiducia, agli sponsor che ci hanno sostenuto e soprattutto alle ragazze e ragazzi che hanno animato la nostra scuola vela durante tutta la stagione” dichiara Ivan Bastini, Presidente del Club Nautico Sanbàrt, il quale aggiunge “E’ un risultato di vero prestigio e di cui siamo tutti molto orgogliosi, soprattutto se consideriamo dimensione e tradizione delle altre scuole presenti nella nostra Regione, che premia l’investimento fatto negli ultimi tre anni non solo riguardo alla crescita sportiva dei ragazzi, ma anche la promozione dei nostri valori”.

Tra questi, grande attenzione è riservata dal Sanbàrt alla sostenibilità. A tale proposito, un altro importante traguardo del 2023 è rappresentato dal riconoscimento a favore del Club dello speciale premio riservato ai cinque migliori progetti a livello nazionale da parte della FIV nell’ambito del proprio Piano Programmatico sulla Sostenibilità.

Adottare pratiche virtuose in tema ambientale contribuisce infatti a garantire che la passione per lo sport si accompagni alla sensibilizzazione e all’educazione dei giovani atleti. Con questi obiettivi, il Club Nautico Sanbàrt si è impegnato nell’organizzazione di regate ed eventi velici improntati al riciclo e alla riduzione dell’inquinamento, tramite l’utilizzo di boe radiocomandate per preservare la biodiversità ambientale, oltre che alla minimizzazione dell’utilizzo della plastica, tramite la messa a disposizione di borracce riutilizzabili e all’installazione di un impianto di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua proveniente dalla rete idrica per favorirne l’utilizzo.

Appuntamento al 9 e 10 marzo 2024 per la prima regata della stagione a San Bartolomeo al Mare che richiamerà equipaggi della classe RS Feva da tutta Italia per due giornate di sport, inclusione, sostenibilità: un’ottima occasione anche per valorizzare il nostro meraviglioso territorio.