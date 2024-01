Cos’è il betting exchange: il futuro delle scommesse sportive online

Il betting exchange rappresenta un modo innovativo di vivere le scommesse online. Scopri come funziona questa modalità e come giocarci.

Cos'è il betting exchange?

Con l'emergere di nuove modalità di gioco che vanno oltre le tradizionali scommesse, si sono sviluppate nuove modalità di betting online. Uno di questi approcci innovativi è l’exchange, un sistema che ha rivoluzionato il modo in cui le persone scommettono sugli eventi sportivi, cambiando totalmente il concetto di quota e fornendo moltissime opportunità per i nuovi giocatori. Il betting exchange è una modalità che permette agli scommettitori di agire come bookmaker, offrendo la possibilità di accettare (puntare) o proporre (bancare) le scommesse in considerazione. Invece di scommettere contro il bookmaker, gli utenti si scambiano le quote l'un l'altro e aprono delle posizioni, creando un mercato in cui le quote sono determinate dalla domanda e dall'offerta. In questo modo, i giocatori possono sia puntare che coprire scommesse, aumentando la flessibilità delle opzioni di gioco.

Punta e banca: cosa significano?

Uno degli aspetti distintivi del betting exchange è la possibilità per gli scommettitori “puntare” (back) sugli eventi, come nelle scommesse tradizionali, ma anche di “bancare” (lay) su di essi. Quando un giocatore punta su un determinato risultato, sta effettivamente scommettendo a favore di esso. In altre parole, sta pronosticando che l'evento si verificherà. Ad esempio se si punta su una vittoria di una squadra di calcio, si sta scommettendo che la squadra vincerà la partita. D’altro canto, bancare significa scommettere contro l’evento, ossia pronosticare che quest’ultimo non si realizzerà. In questo caso il giocatore accetta le scommesse degli altri scommettitori, sostituendo il ruolo del bookmaker nelle scommesse tradizionali. In pratica, si scommette contro un certo risultato, puntando che l'evento non si verificherà. Utilizzando l'esempio precedente sulle scommesse sportive calcio, se si banca su una squadra, si vince se essa perde oppure pareggia.

Differenze tra exchange e scommesse tradizionali

A differenza delle scommesse tradizionali, dove il bookmaker fissa le quote, nel betting exchange sono gli utenti stessi a determinare le quote a cui sono disposti a scommettere. Questo modello decentralizzato offre una maggiore trasparenza e concorrenza, dando agli scommettitori il controllo diretto delle proprie scommesse.

Quando sono nati i mercati di scommesse exchange?

I mercati di scommesse exchange hanno fatto la loro comparsa per la prima volta all'inizio degli anni duemila. Betfair è stata la pioniera di questo approccio innovativo, lanciando il primo sito di betting exchange. L'idea ha rapidamente guadagnato popolarità, poiché offriva agli scommettitori una nuova prospettiva e una maggiore autonomia sulle proprie scommesse. L'enorme successo di Betfair ha ispirato la creazione di altre piattaforme, diffondendo questa modalità di gioco in tutto il mondo e contribuendo ad un graduale cambiamento delle piattaforme, fino a far diventare il betting exchange una componente significativa del settore delle scommesse sportive online.

Il ruolo dei bookmakers e siti scommesse

Nel contesto del betting exchange, il ruolo tradizionale dei bookmaker subisce una trasformazione. I bookmakers non fungono più da accettatori di scommesse fornendo delle quote fisse stabilite da essi stessi, piuttosto assumono il ruolo di intermediari e facilitatori del processo, garantendo un ambiente di gioco sicuro e regolamentato. Il loro guadagno dunque non è basato sulle perdite dei giocatori, ma sulle commissioni di ogni transazione. Molti bookmakers conosciuti a livello internazionale hanno abbracciato il modello del betting exchange, integrandolo nei loro servizi. Ciò offre agli utenti la possibilità di sperimentare sia le scommesse tradizionali che il betting exchange all'interno di una singola piattaforma.

Come giocare al betting exchange online

Per giocare al betting exchange online, bisogna innanzitutto scegliere una delle piattaforme che offrono questo tipo di servizio (come Betfair oppure Betflag). Dopo aver effettuato la registrazione ed aver verificato l’identità, si può accedere al mercato di scommesse online ed individuare un evento su cui puntare o bancare. Durante lo svolgimento della partita o qualsiasi evento scelto, si può monitorare l’andamento delle quote e modificare la propria scommessa, se necessario. Risulta infatti possibile entrare nel mercato con altre giocate, oppure utilizzare la funzione cash out per chiudere tutte le posizioni aperte su un evento. Si incasserà dunque la propria vincita o perdita, pagando la commissione dovuta alla piattaforma. Il betting exchange offre un'esperienza di gioco dinamica e interattiva, consentendo agli scommettitori di esplorare nuove strategie e approcci. Tuttavia è importante comprendere il funzionamento del sistema e acquisire familiarità con le dinamiche del mercato per sfruttare appieno le opportunità offerte da questa modalità di gioco avanzata.