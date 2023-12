"Dopo Coppi. La strana crisi del ciclismo italiano", il nuovo libro dell'esperto varazzino Carlo Delfino

"Dopo Coppi. La strana crisi del ciclismo italiano negli anni del boom economico".

Questo il titolo del nuovo libro scritto dal medico di Varazze, grande appassionato e memoria di ciclismo e dello stesso Campionissimo, che verrà presentato il prossimo venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 nella biblioteca civica E. Montale varazzina.

Con l'autore sarà presente anche Giuseppe Perletto ex ciclista professionista, modererà Renato Bellia.

"E' un libro abbastanza difficile, parla dei primi anni 60 quando l'Italia sentiva come non mai la mancanza di Coppi, Bartali, Magni, il periodo d'oro del ciclismo italiano. La gente era un po' delusa, non trovava mai un erede designato, si pensava fosse Baldini, Nencini, Balmamion che si era imposto giovanissimo nel Giro d'Italia, ma questo nuovo messia stentava ad arrivare - ha spiegato Delfino - Veniva designata come una strana crisi del ciclismo italiano, in realtà l'Italia andava verso un boom economico, cambiavano le abitudini degli italiani e cambiava anche il ciclismo che trovava strade nuove e sponsor importanti".

"Dominavamo comunque in quegli anni in tutti i campi, nella pista, nel ciclocross, nella corsa a tappe perché bene o male Nencini aveva vinto un gran Tour, Balmamion due tappe al Giro d'Italia, Pambianco aveva battuto Anquetil. La crisi era immaginata ma non esistente - conclude l'esperto varazzino - Abbiamo esaminato questo periodo fino all'arrivo dei cosiddetti 'Giovani Turchi', Adorni, Gimondi, Dancelli e Motta, i 4 corridori italiani che hanno conteso il primato a Merckx. Abbiamo vissuto negli anni 60-70 un buon livello".

Carlo Delfino dal 1997 ha organizzato come referente Rcs del comitato locale varazzino gli arrivi del Giro d'Italia (1997, 2002 e 2005), del Giro della Liguria, del Tour Donne, della Varazze-Sanremo, della Coppa del Mondo, del Giro delle Regioni, del Campionato Italiano Femminile, del GiroRosa e altre manifestazioni internazionali.

La "Nova Unione Velocipedistica Italiana" con sede a Varazze nel quale Delfino è presidente onorario, verrà insignita a Castellania Coppi in provincia di Alessandria del titolo di "Ambasciatori Casa Coppi nel Mondo" il prossimo martedì 2 gennaio.