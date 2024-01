Un 2023 di soddisfazioni per l'Albenga Volley: le parole del Presidente Giuseppe Ferrari

Un 2023 che volge al termine per l’Albenga Volley, un anno che ha riservato molteplici soddisfazioni per i colori biancoblù, dalle vittorie della Serie C e della Coppa Regionale della prima squadra femminile, ai successi nei campionati territoriali con le giovanili.

“Che dire, è stato davvero un anno pieno di soddisfazioni, che però possiamo dividere in due parti” – le parole del presidente Giuseppe Ferrari – “La prima metà, ossia la scorsa stagione, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, vincente un campionato come quello della C non è mai facile, ma con il lavoro di tutti ci siamo riusciti. A livello giovanile abbiamo fatto benissimo, forse potevamo osare qualcosa in più a livello regionale, ma vincere così tanti titoli a livello territoriale è sempre una grande soddisfazione”.

La stagione corrente ha visto tanti cambiamenti: “Con l’approdo in Serie B2 è arrivato anche il cambio di allenatore, abbiamo accolto coach Barigione che ha fin da subito fatto un grande lavoro. L’obiettivo salvezza è alla nostra portata e dobbiamo fare di tutto per mantenere questa categoria nazionale che per noi è un orgoglio. Poi la grande novità è stata l’affiliazione, quasi inaspettata, con Volleyrò Casal de Pazzi, un’eccellenza italiana quando si parla di giovanili. Abbiamo apportato tanti cambiamenti nel modo di lavorare, le visite fatte da Andrea Ebana ci hanno aiutato nella nostra crescita, ho notato grande fermento e voglia di fare, questa è una cosa molto positiva”.

Infine un ringraziamento a chi ha resto tutto questo possibile: “Devo ringraziare tutti gli allenatori, dirigenti e i genitori che hanno sempre dato il loro contributo per far sì che le cose andassero bene. Voglio fare un plauso a tutto il direttivo, che ogni giorno lavora per fare sempre più passi in avanti, ci sentiamo quotidianamente e so per certo che tutti stanno dando il massimo. Chiudo augurando a tutti un felice anno nuovo, sperando di raggiungere tutti insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati”.