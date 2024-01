“Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” L'evento sulla spiaggia di Alassio a sostegno della Fondazione Airc

Il conto alla rovescia è inarrestabile: sabato 6 gennaio 2024 torna il “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”. Sulla spiaggia di Alassio, in prossimità del molo Mario Bestoso, verrà allestito un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in una piazzetta a pochi passi dalla spiaggia per l’ultimo colpo choc). Per l’occasione tutte le buche saranno presenziate da originali e variopinte Befane. Quella che andrà in scena ad Alassio sarà l’ottava edizione che avrà, come negli precedenti, una finalità importante: sostenere la Fondazione Airc.

La nuova edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane” si preannuncia decisamente spettacolare organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio – assessorato al Turismo e Sport, Alassio Christmas Town e Fondazione Airc. A sfidarsi per sostenere la ricerca contro i tumori saranno Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Diego Fuser, Marco Osio, Alessandro Melli, Giancarlo Pasinato, Maurizio Ganz, Alessandro Scanziani, Luigi Gualco, Enrico Albrigi, Nello Santin, Giuseppe Pallavicini, Massimo Briaschi, Arturo Di Napoli, Angelo Carbone, Mario Bortolazzi, Luigi Apolloni, Angelo Bonfrisco, Graziano Cesari, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, Roberta Zucchinetti, Simone Rosalba, Fabrizio Della Fiori, Luca Galtieri, Roberto Baffo da Crema, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone, Andrea Bove e Andrea Tacconi.

All’evento alassino sono iscritti anche Franco Alinovi (Nazionale calcio tv & social), i giocatori della Lega Nazionale Footgolf - Associazione Italiana Footgolf - Footgolf Liguria - Footgolf Motta - con Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo. Per l’edizione numero 8 hanno assicurato la loro partecipazione anche Moreno Buccianti e le nazionali italiane sacerdoti, suore, curvy, tatoo con Fabrizio Maiello, don Gabriele Corini, suor Maria Elisa Vasta, Barbara Morris e Francesca Angelo. A presentare la manifestazione sportiva saranno Marco Dottore e Rinaldo Agostini.

Tutto si svolgerà grazie alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile e alla polizia locale. Sostengono l’evento l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori, il Consorzio Alassio un mare di shopping, Marina di Alassio, Gesco Servizi, Associazione nazionale alpini sezione di Savona gruppo di Alassio, la parrocchia di Sant’Ambrogio. Sponsorizzano l’evento Olio Raineri Imperia, Galup 1922, Amaro Santa Maria al Monte, Acqua Lauretana, Bottero Ski Limone Piemonte. Hotel Regina Alassio, Golf Club Garlenda, Vivai Montina Cisano sul Neva, pastificio Novella Sori dal 1903, Giorgi Wines, Fratelli Porro il pastificio Colle di Nava, AV Insegne Brancaleone, ristorante da Lisetta Erli, Azienda floricola fratelli Barbara di Ortovero, Balestrino Viaggi, Incantesimo Design di Mario Bernerio e la Brasiliana Caffè. Tante le attività alassine che hanno aderito all’evento l’Acciugotto il panino ghiotto, Fioroni Nino Bevande, gelateria Perlecò, la boutique del mare, macelleria salumeria Antichi Sapori, il Fornaio Alassio, osteria I Matetti, Canepa, Hotel Aida, Hotel Corso, Allegro Italia Rosa - hotel Lamberti, hotel Toscana, residenza Al Mare, residence Solemare, residence Conchiglia, hotel Savoia, don Bosco Alassio, hotel Danio Lungomare, hotel nuovo Al Mare, hotel Garden, hotel Alfieri, Villa Firenze, hotel La Balnearia, hotel Bristol, Bagni Molo, Liquid cocktail bar, il Veliero Amabile, Cafe’ La Madeleine, Rudy Cafe’, Sol Ponente, Frontemare, Pizzeria Italia, Barcala’ al mare, Sjungle, Moka Bar, Dock of the bay, ristorante Il Gabbiano, Graf, Balzola, Caffe’ del Molo, Why Not, Ubrecche, Clapsy, gelateria Perleco’, Sangiuccu, Ottica Foppa, Marenza Cashmere, Volta cafe’ patisserie.

Tutto lo staff organizzativo del “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”: Alessia Nasi, Enzo Antinoro, Massimo Fornasier, Enea D’Angela, Massimo Patti, Fulvio Cerulli, Luigi Bongiovanni, Gio’ Barbera, i fratelli Ennio e Giuseppe Croce, Nando Rizzo, Nello Simoncini, Claudio Barbero, Umdc un mondo di colori, tutta l’organizzazione della Befana del subaqueo e della marcia acquatica e le befane del footgolf in spiaggia.

Media partners Tgevents Television, Imperiatv.it, Volere Volare News Liguria Telecupole Piemonte, Visitalassio, Areamediapress. Diretta social con Giacomo Aicardi e Luigi Bongiovanni. Un particolare saluto agli indimenticabili amici: Gianni Botto e Vittorio De Scalzi ed infine Loredana, Barbara, Roberto, per la fondazione Airc Liguria che vi ricordano che tutti possono donare… www.airc.it

