Ad Andora il 2024 inizia con il Cimento: dai 3 agli 80 anni, in 124 per il primo bagno dell’anno (FOTO e VIDEO)

Il litorale di Andora, assolato e accogliente, ha dato il benvenuto al 2024 con il consueto Cimento invernale. Una festa sulla spiaggia che ha visto la partecipazione di 124 nuotatori e di centinaia di persone a fare il tifo per un allegro e goliardico bagno fuori stagione.

Edoardo Curtolo, 3 anni di Andora, è il più giovane partecipante, con Martina Palazzini 5 anni, mentre Marcella Quaglia, 57 anni, è la persona venuta da più lontano, da Colonia in Germania. Insieme a Biancaneve Locanetto, 80 anni, fanno parte del gruppo di 124 che hanno partecipato al Cimento invernale di Andora che, come tradizione, festeggia Capodanno con una festosa invasione della spiaggia dove pubblico e nuotatori sono intrattenuti da Gianni Rossi. Comune di Andora e Circolo Nautico di Andora gli organizzatori con la collaborazione dei Bagni Holiday.

Premi anche per il gruppo più numeroso di Calcinate e alla mise più originale ovvero la deliziosa bimba, Arianna Giacometto, che si è presentata in spiaggia vestita da Elfo.

Presenti il sindaco di Andora Mauro Demichelis e il vicesindaco Paolo Rossi. 'Ringrazio tutti i partecipanti, i Nuotatori del tempo avverso, il Circolo Nautico Andora per l'organizzazione, i bagni Holiday per l'accoglienza, il Gruppo Alpini Val Merula e la Croce Bianca di Andora per la preziosa collaborazione e Gianni Rossi per la strepitosa e coinvolgente animazione – ha dichiarato il primo cittadino -. L'auspicio è che l'energia positiva e l'entusiasmo vissuto questa mattina ci accompagnino tutto l'anno!".

Per tutta la giornata di oggi proseguiranno le ascensioni gratuite in mongolfiera.