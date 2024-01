I Zona. Il 27 gennaio a Savona il seminario dedicato alla Riforma dello Sport

Il giorno 27 Gennaio 2024, come previsto dalla Normativa, si terrà la riunione annuale degli UdR; in quell'occasione, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la Sala "Caduti di Nassiriya" della Provincia di Savona (Via Sormano 12 - Savona), il Comitato I Zona organizza un seminario dedicato ai dirigenti e segreterie dei Circoli a titolo "Riforma del lavoratore sportivo e gestione della contabilità degli affiliati nelle tipologie ASD e SSD" durante il quale interverrà il Segretario Generale della FIV dott. avv. Alberto Volandri e il dott. Donato Foresta, commercialista specializzato nella gestione contabile e amministrativa delle Associazioni ASD e SSD e verranno affrontati i seguenti argomenti: nuova normativa legata al lavoro sportivo e gestione amministrativa delle ASD e SSD e verrà dato ampio spazio per poter approfondire le tematiche e le problematiche inerenti.