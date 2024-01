Volley, Tanti ospiti speciali oggi ad Alassio in vista del Trofeo della Befana

Si assegna oggi pomeriggio il primo titolo del 24° Torneo della Befana di pallavolo giovanile. Alle ore 15, sul campo centrale del Palasport Ravizza di Alassio, è in programma la finalissima della categoria Under 12 mista tra Maremola Pietra Ligure e le novaresi del Cusio Sammaborgo. Assisteranno al match e prenderanno parte ala successiva premiazione tre graditissimi ospiti, atleti della nazionale di pallavolo unificata, protagonisti di recenti edizioni dei Giochi Mondiali Special Olympics: Annalisa Principato (Berlino 2023), Davide Castello (Abu Dhabi 2019) e Francesco Principato (Los Angeles 2015). Una presenza che nasce dalla volontà dell’organizzazione a contribuire alla meritevole attività di Special Olympics tramite l’acquisto di oggetti che vengono consegnati in premio a squadre, giocatori e arbitri.

Le sfide della mattinata hanno intanto permesso di definire le altre posizioni di classifica: 3. Fenera Chieri, 4. Play Asti, 5. Cogovalle, 6. Cherasco, 7. Mazzu Conad Sanremo, 8. Dogliani, 9. Mazzu Card Sanremo, 10. Golfo di Diana, 11. Imperia, 12. Finale Ligure.

Maremola o Cusio entreranno in un albo d’oro che già comprende: Lpm Mondovì (2023), Cogoleto (2020), Libellula Bra (2019), Lemen Bg (2018), Pro Giò Casale (2017), Pgs El Gall (2016, 2015 e 2013), Balamunt To (2014).

Da questa mattina sono intanto in campo, nelle varie sedi di gioco (Alassio, Diano Marina, Andora, Albenga, Ceriale, Toirano, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure) le 60 formazioni partecipanti agli altri quattro tabelloni - Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 femminili -, la cui conclusione è prevista sabato, con gli incontri per il 1° e 2° posto previsti sempre al Palaravizza, con l’intervento di altri testimonial delle nazionali di sport unificato di Special Olympics.

L’organizzazione del 24° Torneo della Befana è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione di Comune di Alassio e di Gesco, con il coinvolgimento di amministrazioni e associazioni della zona e con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria.