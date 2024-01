Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categora: il 21 febbraio primo round tra Dego e Rocchettese, martedì il sorteggio

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024





QUARTI DI FINALE

Definizione Accoppiamenti

• Accoppiamento Q1 DEGO CALCIO – ROCCHETTESE

• Accoppiamento Q2 VINCENTE “O3” – CASELLESE

• Accoppiamento Q3 DAVAGNA 1979 – S.LORENZO DC SANVI GENOVA

• Accoppiamento Q4 BORGO RAPALLO 98 – RIOMAIOR 1965

Il sorteggio per determinare l’ordine del calendario verrà effettuato in data 09 gennaio 2024 (martedì) alle ore 12.00 presso la sede del C.R. Liguria di Via Dino Col 4/4 in Genova.

Modalità Tecniche

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Date di svolgimento

mercoledì 21 febbraio 2024: Andata

mercoledì 13 marzo 2024: Ritorno

SEMIFINALI

Modalità Tecniche

Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Definizione Accoppiamenti

• Accoppiamento S1 (Vincente ”Q1”/Vincente ”Q2”)

• Accoppiamento S2 (Vincente ”Q3”/Vincente ”Q4”) L’ordine di svolgimento sarà definito tramite apposito sorteggio.

Date di svolgimento

mercoledì 27 marzo 2024: Andata

mercoledì 10 aprile 2024: Ritorno

FINALE

La finale, definita come di seguito indicato, verrà disputata in gara unica e campo neutro in data da destinarsi: Vincente “S1” – Vincente “S2” In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente