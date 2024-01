Calciomercato. La Sanremese si muove ancora, dal Sestri Levante ecco Nenci

E' stato ingaggiato dalla Sanremese, per la stagione 2023/24, il difensore Omar Nenci. Nato il 21 aprile 2004, è un difensore centrale che ha disputato la prima parte di questa stagione nel Sestri Levante in serie C (6 presenze tra campionato e coppa Italia).

Nella sua carriera ha iniziato a giocare nel settore giovanile dell’Entella, poi è passato al Sestri Levante con cui, dopo aver militato nella Juniores, ha vinto la scorsa stagione il campionato di serie D e la poule scudetto, totalizzando 7 presenze.

Difensore centrale, può giocare indifferentemente in una linea a 4 o a 3 anche da braccetto. Nenci è già a disposizione di mister Gori e si sta allenando in gruppo. Sarà disponibile per la prima di ritorno di domenica con il Chisola.