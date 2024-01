IL PAGELLONE. Quiliano&Valleggia, difficile chiedere di più a chi va in campo

VOTO 5.

Non si può non assegnare un insufficienza, visto l'ultimo posto in classifica dei biancorossoviola, ma è difficile avanzare pretese nei confronti dei giovani giocatori quilianesi all'interno di un campionato comunque competitivo.

Il gap con le avversarie resta importante, seppur la regola dei sette punti accorci a sole due lunghezze la possibilità di disputare i playout.

A preoccupare sono però soprattutto i numeri: gli undici gol messi a segno ma soprattutto i 40 incassati, serve una vera impresa per riuscire a mantenere la categoria.