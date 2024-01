Eccellenza, vigilia di big match fra Imperia e Rivasamba

Vigilia di Imperia-Rivasamba, big match del campionato di Eccellenza, che andrà in scena a Ospedaletti domenica con fischio d’inizio alle ore 15. Dopo la partita di andata vinta dalla squadra di Sestri Levante per 3-1, in mezzo c’è stata la finale di Coppa Italia sul neutro di Celle Ligure del 23 dicembre che è stata portata a casa di misura dagli imperiesi. Questo incontro sta diventando un vero e proprio classico per la categoria in questa stagione.

Il match, questa volta, rappresenta un vero e proprio crocevia per il campionato di entrambe le squadre. I nerazzurri in caso di vittoria inizierebbero una piccola fuga verso la promozione diretta in Serie D – che è poi l’obiettivo dichiarato della società del presidente Gramondo – mentre al Rivasamba non resterebbe che inseguire trovandosi teoricamente a -5 dalla vetta.

Insomma, una botta non da poco per quest’ultima. Tornando in casa Imperia, mister Buttu nei giorni scorsi ha annunciato di avere tutta la rosa al completo, salterà il match soltanto lo squalificato Costantini. La squadra ha seguito alla lettera la tabella di marcia che il tecnico nerazzurro le ha assegnato e si è preparata al meglio per disputare l’incontro di domenica.

La pausa in campionato sarà servita a far rifiatare un po’ entrambe le compagini, dopo le fatiche di coppa ed il match intenso che ne è scaturito in finale, ma la tensione è viva e si percepisce anche dalle parole dei protagonisti che in settimana hanno rilasciato dichiarazioni sulla marcia di avvicinamento al match.