Pallanuoto. Torneo delle Regioni. La finale per la Liguria sfuma ai rigori, avanza la Campania

Liguria beffata dopo una serie infinita di rigori al Torneo delle Regioni.

La Campania vola in finale come lo scorso anno grazie al cinque metri decisivo di Chianese, dopo quello sbagliato da Olcese dopo quattro serie. La gara aveva vissutto una partita dai due volti. Setta aveva portato sul 2-1 gli ospti, ma la reazione veemente dei campani ha prodotto il break di 4-0 aperto da Citro e chiuso da Iacovelli nel secondo quarto. Dopo il 6-3 di metà gara i padroni di casa mantengono il vanatggio alla fine del terzo tempo (8-5). A otto minuti da giocare la tripletta strepitosa di Gardella, ristabilisce la parità e ridà speranze agli ospiti che però si infrangono solo dopo 22 rigori (!) nel finale.

La prima semfinale ha visto passare all'ultima curva il Lazio che potrà difendere il titolo vinto l'anno scorso. Battuta una mai doma Sicilia 9-8 1-2, 2-1, 2-3, 4-2). Partita in equlibrio che vede sorpassi e controsorpassi fino alla fine. Ai siculi non bastano undici superiorità numeriche più quattro rigori (di cui uno fallito), contro le otto del Lazio. Dopo il 3-3 di metà gara, sono gli ospiti sempre ad inseguire fino al 6-5 di D'Arrigo che dà il vantaggio a fine terzo tempo. A metà quarto tempo Contatino (bis) riporta avanti i siculi in extraman (6-7). Il Lazio reagisce e con una dopppietta del bomber Maffei torna 8-7 in un minuto. Pettonati fa 8-8 a due minuti dal termine, poi i compagni falliscono la superiorità decisiva a 5.45 e allora a dieci secondi dalla fine arriva il gol decisivo di Verna.

Semifinali - sabato 6 gennaio

Semifinali - 1°-4° posto

SF7 CR Lazio - CR Sicilia 9-8 (1-2, 2-1, 2-3, 4-2)

SF8 CR Campania - CR Liguria 19-18 dtr 8-8 (1-2, 5-1, 2-2, 0-3)





Campania: Tortorella, Catullo, De Feo, Palma, Strianese, Baldazzi, Parascandolo, Iacovelli, Chianese, Roscigno, Iavicoli, Citro, Molisso, Zenga, Iannicelli.

Allenatore: Palmentieri

Liguria: Calza, Liccardo. Gandoglia, Conselmo, Giachero, Olcese, Donato, Nuzzo, Gardella, Mordeglia, Ferrari, Trentini, Traverso, Pisaturo, Isetta.

Allenatore: Ivaldi