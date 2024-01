Finale, ancora numeri importanti per il "Cimento della Befana": anche quest'anno superati i 100 partecipanti (FOTO)

Si conferma una delle regine assolute del tuffo fuori stagione Finale Ligure, nonostante un meteo decisamente invernale.

Tantissimi i turisti per i quali non c'è inverno che possa ostacolare questa passione. E così, nel mare finalese anche la signora Anna da Kalmar in Svezia, premiata anche quest'anno come partecipante proveniente da più lontano, mentre l'uomo proveniente da più lontano è stato il signor Alex Madini da Crema.