Calcio. Promozione: la doppietta di Brignone ribalta il Legino, Carcarese corsara al "Ruffinengo" (1-2)

LEGINO - CARCARESE 1-2 (35' Macagno rig. - 63' Brignone, 89' Brignone)

FINISCE QUI! LA CARCARESE VINCE IN RIMONTA AL "RUFFINENGO", LEGINO KO 2-1

93' Della Rossa spende il giallo trattenendo Piacentini pronto a ripartire

91' Gualberti per Bianchi, si copre Ponte dopo la rete del 2-1. Ammonito Tobia per proteste

90' quattro di recupero

89' ANCORA BRIGNONE! IL 2-1 DELLA CARCARESE! Stesso schema dell'azione precedente: cross di Della Rossa e zampata sul primo palo del numero dieci biancorosso, sfera questa volta alle spalle di Canciani

87' Del Nero per Romeo, Tobia inserisce forza fresche per un finale di partita ancora apertissimo

86' clamorosa chance per il Legino: Macagno lancia in campo aperto Romeo, diagonale a tu per tu con Giribaldi e sfera a centimetri dal palo. Proteste biancorosse per un presunto fallo non sanzionato al limite dell'area verdeblu

85' esce un esausto Brovida, Ponte si gioca la carta Zizzini

84' controllo e apertura dalla parte opposta per Bianchi, sfera leggermente lunga, ma giocata di qualità assoluta da parte di un Brignone in giornata super

83' Della Rossa soffia palla sulla trequarti, preciso cross in mezzo per Brignone che colpisce la parte alta della traversa, occasionissima biancorossa!

82' Brignone difende palla in area e appoggia al limite per Bertoni, dribbling a rientrare e sinistro troppo debole che non impensierisce Canciani

80' F. Moretti al posto di Spozio, iniziano gli ultimi dieci di partita

75' Tobia manda in campo Revello, nel frattempo viene ammonito Bianchi

74' a terra Kertalli, chiede il cambio il terzino verdeblu. Gioco ormi fermo da tre minuti

68' Bianchi in semirovesciata, Canciani in tuffo para a terra, bel gesto tecnico da parte del giovane attaccante biancorosso

66' partita frizzante e più che mai aperta, ritmi alti e potenziali occasioni da una parte all'altra

63' BRIGNONE! IL PAREGGIO DELLA CARCARESE! Della Rossa imbuca in profondità per l'ex Savona, bravo ad anticipare in spaccata Canciani, sfera rimpallata e spedita poi in fondo al sacco dallo stesso numero dieci. 1-1 al "Ruffinengo"

61' azione avvolgente dei biancorossi, apertura di Brovida per L. Moretti che di prima mette in mezzo il pallone direttamente tra le braccia di Canciani

58' Mombelloni al posto di Bonifacino, nuovo cambio ordinato dalla panchina valbormidese

56' ci prova Bertoni dalla distanza, destro forzato che si spegne sul fondo

54' continua a macinare gioco la Carcarese, manca il guizzo negli ultimi venti metri da parte dell'undici di Ponte

51' strepitoso Giribaldi: Macagno a botta sicura dal limite dell'area piccola dopo la sponda di Romeo, parata sensazionale del portierone biancorosso che evita il 2-0

47' partenza sprint da una parte all'altra: prima è Romeo, servito da Piacentini, ad esaltare i riflessi di Giribaldi; sul capovolgimento di fronte l'ennesima accelerazione di Brovida, con successivo traversone basso in area, non porta nessun compagno alla battuta a rete

46' riparte la gara! Nella Carcarese subito in campo Della Rossa al posto di Alò

SECONDO TEMPO

Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo: più Carcarese che Legino, specie nella prima mezz'ora, ma alla pausa conduce la squadra di Tobia grazie alla rete su rigore di Macagno al 35'

45' Romeo lavora alla grande il pallone prima di servire in profondità Piacentini, sfera nuovamente restituita al centravanti ex Vadese che con l'esterno non inquadra la porta

41' Bianchi dal fondo crossa in area a cercare Brignone, decisiva la chiusura di Garzoglio che favorisce l'intervento risolutivo di Canciani

40' Kertalli sfonda a sinistra e mette in mezzo la sfera che Piacentini incorna dal vertice dell'area piccola, non c'è però precisione nel tentativo del numero undici verdeblu

35' LEGINO IN VANTAGGIO! Macagno di potenza dagli undici metri, pallone sotto la traversa, 1-0 per la squadra di Tobia

34' RIGORE PER IL LEGINO: Macagno atterrato da Croce all'altezza del dischetto, per il direttore di gara non ci sono dubbi

30' giallo anche per Romeo dopo un durissimo scontro con Croce, Marchetti ammonisce l'attaccante di casa

25' Casu è il primo ammonito della gara, intervento in ritardo su Brovida

24' ancora una chance nitida per i biancorossi: Brovida lanciato in profondità viene chiuso dall'ottima uscita bassa di Canciani, altro giro dalla bandierina per la squadra di Ponte

22' Carcarese a centimetri dal vantaggio! Corner battuto da Brignone e stacco aereo di Croce, il portiere del Legino è battuto ma è decisivo il salvataggio sulla linea da parte di Romeo

21' uno due perfetto tra Brovida e Brignone, il numero sette biancorosso calcia dal limite esaltando i riflessi di Canciani, bravo a deviare in angolo con la punta delle dita

19' Kertalli serve al limite Piacentini, tiro cross dell'ex Albissola e sfera che termina docile tra le braccia di Giribaldi

13' biancorossi maggiormente propositivi in questo avvio di gara, Legino pronto a pungere di rimessa sfruttando la velocità di Macagno e Piacentini

11' pericoloso spiovente proprio nei pressi della porta verdeblu, Canciani allontana con i pugni sui piedi di Bonifacino che calcia direttamente alle stelle

10' si vede in avanti anche il Legino: Kertalli riceve da Donna e mette in mezzo un pallone velenoso che Giribaldi fa suo con sicurezza

9' ancora Carcarese in avanti: Brovida sgasa sempre sulla destra e serve al centro Brignone, appoggio per Alò che calcia col piattone senza però imprimere la forza giusta al pallone, Canciani controlla e fa ripartire i suoi

4' Brovida converge dalla destra calciando sul primo palo col mancino, sfera direttamente a lato

1' si parte! Legino in tenuta verdeblu, Carcarese in completo biancorosso

PRIMO TEMPO

Formazioni:

LEGINO: Canciani, Kertalli, Casu, Ciolina, Garzoglio, Perata, Donna, Cappannelli, Romeo, Macagno, Piacentini

A disposizione : Pastorino, Cancellara, Del Nero, Latini, Lingua, Revello, Tobia, Manca, Semperboni

Allenatore : Fabio Tobia

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti L., Croce, Spozio, Nonnis, Brovida, Bertoni, Alò, Brignone, Bianchi

A disposizione : Delfino, Gualberti, Moretti F., Manfredi, Canaparo, De Matteis, Zizzini, Mombelloni, Della Rossa

Allenatore : Alessio Ponte

Arbitro: Marchetti di Chiavari

Assistenti: Dainese di Chiavari - Schenone di Savona