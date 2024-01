Calcio, Serie D. Inizia la poppa per Vado e Albenga, si riparte da Asti e Borgosesia

La boa di bolina è stata superata a fine dicembre. Archiviata la sosta l'ultimo "lato" del girone A prenderà via oggi pomeriggio.

Tanti tecnici definiscono il girone di ritorno, di fatto, come un nuovo campionato, e per motivi diversi potrebbe essere proprio così per Vado e Albenga.

I rossoblu capiranno infatti presto quanto potranno alzare l'asticella, dopo aver avuto il merito di porre rimedio a un inizio di stagione non così semplice. La trasferta di Asti rappresenta un bel benchmark, contro una delle squadre più regolari per rendimento di tutto il girone di andata.

Più impattanti i cambiamenti tra le mura del "Riva", con l'Albenga alla prima uscita dopo gli addii di mister Fossati e di tanti protagonisti in maglia bianconera. Per Antonio Aiello la prima uscita nel catino ingauno sarà contro il fanalino di coda Borgosesia e, soprattutto in attacco, si vedranno in campo i volti nuovi che andranno a comporre la rosa albenganese.

Entrambe le partite inizieranno alle 14:30.

Il programma