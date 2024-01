Vela: ottimo esordio per gli Ilca nello specchio d'acqua di Andora

Due splendide giornate di vento, nel golfo di Andora, per l’esordio stagionale della Classe Ilca Dinghy, prove valide per la qualificazione alle regate di Italia Cup. Settantotto concorrenti dai 14 ai 72 anni si sono confrontati nelle rispettive classi in cinque combattute prove.

Negli ILCA 4 si afferma Vincenzo Vecchio (Varazze CN), seguito da Lucia Saglietti (YC Italiano) e da Antonio Santini (Varazze CN) a pari merito con Gabriele Bellando (CN Albenga): Sul più alto gradino del podio degli ILCA 6 Dario Burlando (YC Italiano), al secondo posto Dario Deambrogio (Varazze CN), terzo Giovanni Gallego (CN Andora). Negli ILCA 7 primeggiano nell’ordine Thomas Gualtolini (CN Albenga), Edoardo Tartarini (Varazze CN) e Andrea Dilda (CN Loano).

Un ringraziamento a tutti gli atleti che hanno partecipato nonostante condizioni meteo inclementi. Si ringraziano le Istituzioni, Comune, Guardia Costiera e A.M.A per la sempre fattiva collaborazione, un ringraziamento particolare al Comitato di Regata,ai Giudici e a tutti i volontari del CNAndora.

Prossimo appuntamento al 24/25 Febbraio con i giovani atleti della classe Optimist.