Albenga. Caso volantini. Interviene anche la Tipolitografia Bacchetta: "Già stabilito un piano di rientro con la società"

Dopo la presa di posizione di Futura Calcio, anche la Tipolitografia Bacchetta è voluta intervenire per esprimere il proprio punto di vista dopo l'affissione per le vie di Albenga di una serie di volantinisull'esposizione dei club con i propri fornitori.

"E' vero - ha scritto Vittorio Bacchetta alla nostra redazione - che la mia società vanta un credito nei confronti dell'Albenga Calcio ma è anche vero che esiste un piano di rientro al quale, per il momento, sono puntuali nei pagamenti e quindi mi dissocio totalmente dal "volantinaggio" che c'è stato in data odiena anche perchè credo che certi discorsi vadano eventualmente risolti tra le società e non in pubblica piazza".