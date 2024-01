Calcio, Serie D. Ligorna, partenza con il botto nel nuovo anno: è tris alla Vogherese

Inizio di nuovo anno con il botto per il Ligorna, che tra le mura amiche supera nella prima giornata del girone di ritorno 3-1 la Vogherese.

Queste le parole di Luca Miracoli, difensore del Ligorna: «Una bella partita che siamo stati bravi a indirizzare facendo subito il secondo goal. Era importante riprendere da dove avevamo lasciato. Dopo le feste è sempre un'incognita ma abbiamo lavorato bene in queste settimane, siamo molto contenti di aver cominciato come avevamo finito. Sono contento di aver segnato e direi che è stata una bella giornata. Ora dobbiamo continuare così, lavorando sodo in un periodo importante come quello di gennaio, con tante partite. Dobbiamo continuare su questa strada».

Questo il commento di Daniel Tussellino, ala del Ligorna: «Una partita dura in cui siamo partiti molto bene. L'abbiamo aperta con il mio goal e subito indirizzata anche con il goal di Luca. Peccato per il goal subito alla fine ma questa fa parte del gioco. Se mi pongo un tetto di goal? Io lavoro partita dopo partita, spero di continuare così e poi si vedrà (sorride, n.d.r.). Quando c'è la pausa natalizia è sempre un po' dura ripartire, siamo ripartiti bene, iniziato come avevamo finito. Dobbiamo continuare su questa strada».

Queste le parole di Manuel Lunardon, mister del Ligorna: «Penso che sia una delle migliori gare fatte fino ad oggi. Grandi intensità e qualità, grandi giocate di squadra e singole. Forse una delle migliori partite, sono molto contento dei ragazzi. Stanno lavorando bene, cosa che hanno fatto anche durante la pausa, sono molto contento di loro. Era la ripartenza che ci aspettavamo per come stiamo lavorando. C'è una bella chimica tra noi, che si respira quotidianamente. Soprattutto i ragazzi più "vecchi", che sono il nostro motore e trascinano i giovani a lavorare forte. Ci sono belle sensazioni ma questa partita ci insegna che quando abbassiamo la soglia dell'attenzione prendiamo goal. Questa partita ci deve essere un po' di insegnamento».