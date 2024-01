Europa League: favorite le inglesi, il West Ham sogna il bis europeo

L'Europa League è una competizione di calcio tra le più agguerrite che ogni anno promette emozioni e spettacolo con un elenco di squadre di alto livello che danno il meglio per ottenere un titolo di prestigio. Quest’anno tra le favorite troviamo diverse inglesi, nazione che da sempre offre un calcio di livello superiore, e tra queste si fa strada anche il West Ham, desideroso di bissare il successo ottenuto in Conference League nella stagione precedente sotto la guida dell'allenatore David Moyes che anche quest’anno è determinato a portare la squadra a tagliare nuovi traguardi. Il cammino verso il titolo europeo, del resto, è iniziato con un'impresa notevole che lascia ben sperare: la qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie al primo posto nel gruppo A, che evita a Moyes e i suoi l’ulteriore stress dei play-off.

Con la vittoria in Conference League il West Ham ha scritto una pagina importante nella sua storia calcistica, e quest’anno punta ad aggiungere un altro riconoscimento europeo al proprio palmarès. L'approdo diretto agli ottavi dimostra la forza e la grinta di una squadra che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale e, soprattutto, di saper reggere il peso della pressione tipica delle gare importanti. Moyes, artefice di questo successo, metterà quest’anno nuovamente la propria esperienza a disposizione della squadra e guiderà i giocatori in un arduo percorso con l’obiettivo di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, sfruttando la capacità della squadra di esprimere il meglio di sé in questa competizione.

Il West Ham, tuttavia, non è l’unica squadra inglese a spiccare tra le favorite di questa edizione e le quote Europa League ne sono la dimostrazione: tra le inglesi in prima linea troviamo, ad esempio, il Liverpool di Jurgen Klopp considerato favorito per la vittoria finale. Dopo una stagione deludente nel 2022-23, i Reds hanno effettuato un rinnovamento che li ha rilanciati sia in Premier League, di cui si trovano attualmente al comando, sia in Champions League: anche loro, infatti, hanno superato brillantemente la fase a gironi e accederanno direttamente agli ottavi avendo ottenuto il primo posto nel gruppo E.

Accanto a West Ham e Liverpool troviamo anche il Brighton, allenato da De Zerbi, l’allenatore che ha compiuto una vera e propria impresa portando la squadra in una competizione europea per la prima volta nella sua lunga storia. Dopo una stagione fantastica che li ha visti arrivare in Europa League, il Brighton ha superato il girone eliminatorio mostrando qualità di gioco eccelse. La squadra, nonostante le fatiche fisiche e mentali legate al doppio impegno, è pronta a farsi valere nelle fasi finali del torneo e i tifosi, che aspettano un successo simile da decenni e osannano De Zerbi per l’opportunità, sono entusiasti e impazienti di assistere alle prossime fasi della competizione.

Per le ragioni appena viste, e la presenza di tantissime altre squadre di alto livello tra cui anche le italiane Roma, Atalanta e Milan, l’Europa League di quest’anno si prospetta come una competizione appassionante, in cui le squadre inglesi sembra vogliano fare da padrone, ma le altre non staranno di certo a guardare.

Sarà un torneo da seguire con attenzione, con la speranza di vedere il West Ham aggiungere un altro capitolo glorioso alla sua storia europea, il Brighton scriverne uno per la prima volta in assoluto o il Liverpool tornare a brillare come un tempo. L'avventura europea di queste squadre è appena iniziata, e il calcio inglese è pronto a brillare sul palcoscenico continentale.