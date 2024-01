Padel: le finali under 18 nazionali arrivano a Ponente

Appuntamento imperdibile per gli sportivi, nel pomeriggio di domani (sabato 13 gennaio), a Imperia, presso il Circolo Tennis di zona San Lazzaro, dove è in programma la finale del campionato italiano Under 18 maschile a squadre di padel. Alle ore 14 (ingresso libero) scatterà la sfida che assegna lo scudetto tricolore tra i portacolori locali del Don Quique e i quotati torinesi dell’Igd Shop Palavillage Grugliasco. Il titolo andrà al team che si aggiudicherà due dei tre incontri previsti (ovviamente tutti di doppio, come normale nel padel). In maniera analoga alla nuova formula di Coppa Davis, si giocheranno dapprima due match con due diverse coppie, cui seguirà, in caso di situazione di una vittoria per parte, un terzo e decisivo incontro, con la possibilità di schierare atleti già scesi in campo.

Giovanni Fornaro, responsabile tecnico (nonché presidente) del Don Quique ha sei atleti a disposizione: Pietro Giovannini, Francesco Giammusso, Filippo Casella, Alessandro Nastasi, Pietro Fresia e Nicholas Zerbone. Dello staff imperiese fanno parte anche gli altri coach Matias Granes, Martina Grosso e il preparatore atletico Stefano Martini.

La punta di diamante della compagine imperiese è naturalmente Pietro Giovannini, fresco campione d’Italia nella categoria Under 16 e protagonista in novembre con la maglia azzurra ai Mondiali in Paraguay, chiusi al 6° posto. Pietro è rientrato appositamente da Madrid, dove sta svolgendo un intenso periodo di allenamento (che nel padel viene chiamato pretemporada) presso una delle Academy più importanti della disciplina, insieme ad alcuni tra i più forti giocatori al mondo.

Per qualificarsi all’ultimo atto del tabellone, gli imperiesi hanno superato nell’ordine il Padel Academy Sanremo (2-1) nella finale ligure di ottobre, l’Aprila Padel Club (2-1) nei quarti e il Kendro Sport Bari (2-1) in semifinale, sempre a domicilio. Per il Palavillage, che nella semifinale ha superato 2-0 il Villa Pamphili di Roma, pronti a scendere in campo Vittorio Mascarello, Tommaso Forini, Nicolò Giovinazzo e Matteo Riccardi. I due turni interregionali si sono disputati tra novembre e dicembre ed hanno visto protagonisti anche i circoli di Riccione, Perugia, Milano, Catania, tra i più quotati a livello giovanile di tutta la Penisola.

“Abbiamo raggiunto un traguardo davvero prestigioso, che conferma la bontà della nostra scuola e del movimento ligure. Gratifica la dedizione dei ragazzi ed è dimostrazione che la nostra società sportiva non si occupa solo dell’attività di gestione dei quattro campi di zona San Lazzaro e i due coperti della Qupola di Pontedassio, ma che c’è un importante impegno nel settore giovanile, sicuramente il nostro fiore all’occhiello – afferma Matteo Parodi, vicepresidente del Don Quique Imperia -. Finalmente giochiamo sui campi di casa. Invito tutti gli appassionati, ma anche chi non si è ancora avvicinato al padel o sinora l’ha visto solo in tv, a partecipare e sostenerci, sperando di iniziare il nuovo anno con uno storico risultato. Lo spettacolo e le emozioni non mancheranno. L’occasione sarà propizia anche per conoscere i nuovi gestori del bar ristorante sito all’interno del circolo, David e Frank Ballari”.