Calcio. La Carcarese e Francesco Saviozzi possono sorridere, scongiurata la rottura del crociato

Buone, anzi ottime notizie per Francesco Saviozzi.

Gli esami effettuati al ginocchio sinistro non hanno infatti evidenziato lesioni al legamento crociato, permettendo così al centravanti della Carcarese di rientrare in campo in tempi relativamente celeri.

Mister Ponte, dopo la vittoria di Legino, confidava nel buon esito delle risonanza e le sensazioni si sono fortunatamente confermate.

Il rientro in campo di Saviozzi dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, verosimilmente tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio.