Calcio, Rappresentativa Under 15: si stringe il cerchio in vista del Torneo delle Regioni, tante le convocazioni per la nostra provincia

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 15” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “Tre Campanili” di Bogliasco (GE), il giorno mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 16,00, per disputare una gara amichevole con la Società U.C. Sampdoria Spa (Under 15) i sottoelencati giocatori:

Albenga Unione Sportiva

Garofalo Alessandro

Albisole 1909

Castellano Cristiano

Borgoratti

Rizzitelli Nicholas

Canaletto Sepor

Miano Samuele – Ronco Sergio – Beltrano Giacomo

Celle Varazze F.B.C.

Danaidi Colombini Daniele

Ceriale Progetto Calcio

Pulito Gabriele

Don Bosco Spezia Calcio

Sacconi Marco – Enriquez Gonzalez Bryant

Entella

Spaccamonti Diego

Finale

Parodi Simone – Castrofilippo Andrea

Football Club Bogliasco

Pinasco Matteo

Football Genova Calcio

Stumpo Christian

PSM Rapallo

Saliu Luca

Sammargheritese 1903

Panatti Massimo

Superba Calcio 2017

Gilardi Edoardo

Vado

Giubergia Luca – Zhao Mirko Jiahao – Gaiezza Edoardo

Dirigenti Responsabili

Rappresentative: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Rappresentative: Mariani Simone

Allenatore: Crisanti Francesco

Collaboratori: Rusca Gianluigi – Lucagrossi Roberto

Dirigente: Giovinazzo Francesco

Fisioterapista: Romeo Piero

Magazziniere: Gandolfo Sergio