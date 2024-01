Euro 2024. E' sfida al Montenegro per l'accesso alla semifinale. Il CT Campagna: "Inizia un nuovo torneo, attenzione alla loro dinamicità"

Tra meno di 24 ore scattano i quarti di finale di Euro Croazia 2024. Quattro partite da dentro o fuori. Stasera tornano in campo le squadre prime e seconde classificate della prima divisione: Ungheria campione del mondo 2023, Spagna vincitrice della World Cup 2023 e oro mondiale 2022, Croazia campione d’Europa 2022 e Italia vincitrice della World League 2022. Il Settebello affronterà alle 20.15 il Montenegro (che vinse la World League nel 2021) nell’ultimo dei quattro match in programma alla Bazeni Mladost a Zagabria e che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Il commissario tecnico Alessandro Campagna si proietta al prossimo appuntamento, dopo aver analizzato a lungo la brutta sconfitta di lunedì con l’Ungheria campione del mondo a Fukuoka, che si è presentata a Zagabria con molti giovani fortissimi e di grande prospettiva.

“La controprestazione con l’Ungheria e anche la bella partita con la Grecia devono essere accantonate perché adesso affronteremo un nuovo torneo a otto squadre, quarti di finale, semifinali e finale. Noi vogliamo arrivare in fondo e per riuscirci dobbiamo giocare e soprattutto vincere queste belle partite. Il Montenegro ultimamente si è avvicinato nel gioco a quello che fa l’Italia. A Dubrovnik ha mostrato un gioco dinamico, in tutte le sue fasi, molto contrattacco, velocità nello scambio del pallone, continui spostamenti; per cui dovremo fare molta attenzione alla nostra difesa, cercare di imbrigliargli le carte e sfruttare le nostre potenzialità. La difesa deve essere il nostro punto di forza: quando giochiamo bene in difesa siamo anche più tranquilli in attacco”.