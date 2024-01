Volley, Serie B2. La Vigo Albenga domani torna in campo, coach Barigione: "E' come se iniziasse il ritorno. Giusta carica e determinazione le armi vincenti"

Nuovo trasferta lombarda per la Vigo Albenga che domani sera sarà impegnata sul campo del Pusterla Venegono. Uno scontro diretto per la salvezza visto che la formazione varesina precedere le biancoblù di tre punti in classifica e occupa il nono posto.

“Ci aspettano le ultime due gare del girone d’andata ma è come se fosse già iniziato il ritorno” – il commentato di coach Mario Barigione – “In questo campionato abbiamo capito che si può vincere e perdere con chiunque e che tutte le trasferte sono molto complesse. Il Pusterla può contare su una giocatrice ex Club Italia che dà grande esperienza, noi dovremo essere bravo a disputare la nostra gara con la giusta carica emotiva e la giusta consapevolezza. Lo scoglio dell’esordio in B2 è oramai acqua passata, sappiamo cosa ci aspetta e abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare, conterà molto anche chi ha lavorato bene durante le feste, speriamo di averlo fatto a dovere”.