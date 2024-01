Calcio, Promozione. Due super derby e tante gare pesanti in vetta e in coda: sta per partire la 17° giornata

L'obiettivo di entrambe le squadre non può che essere l'intera posta in palio: la squadra di Cattardico vuole mantenere intatto il vantaggio sulla Sestrese, impegnata oggi a Ventimiglia, mentre i biancoblu puntano al ritorno alla vittoria dopo i pareggi contro Campese (avversaria alle 14:30 del Camporosso) e frontalieri.

In Val Bormida attenzione a una doppia sfida incrociata, importante per le dinamiche della graduatoria sia nelle zona alte che in quelle basse: Carcarese - Pontelungo e Bragno - Legino potrebbero infatti dire molto per gli equilibri playoff e playout.