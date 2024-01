Calcio, Seconda Categoria B. Il Dego manda un segnale al campionato, espugnata Pallare 4-1

Quando negli scontri diretti si portano a casa risultati ampi, che allargano il gap in classifica, ecco che quelle giornate determinanti per le sorti di un campionato possono essere evidenziate col pennarello sul calendario.

Questo potrebbe essere il caso del Dego, capace di battere il Pallare al Ravera con un rotondo 4-1 e contemporaneamente di volare in classifica a +4 sulla concorrenza. Un vantaggio non siderale, ma che in una stagione corta come quella in Seconda Categoria rischia di avere un peso evidente.

I primi due gol del Dego sono arrivati in apertura e chiusura di primo tempo con E. Briano e Basso. Nella ripresa la reazione del Pallare con Andrea Hublina, prima delle due reti a sigillo del match di Spriano e Domeniconi nel finale di gara.

PALLARE DEGO 1-4

marcatori: 4’ Briano E., 40’ Basso, 55’ Hublina A., 85’ Spriano, 92’ Domeniconi.

Pallare: Piantelli, Amato, Xheka, Briano M., Sanna, Boudali I., Briano L., Di Gregorio, Raimondo, Hublina A., Dotta.

A disposizione: Muscarella, Abbaldo, Hublina X., Borkovic, Bergamo, Sala, Morando, Ferretti Pizzorno.

Allenatore: Roso.

Dego: Briano F., Briano E., Garrone, Spriano, Russo, Ognjanovic, Vero, Ferraro, Muca, Rebella, Basso.

A disposizione: Tincani, Monticelli M., Scarsi, Clemente, Saino, Monticelli I, Marchisio, Domeniconi, Baccino.

Allenatore: Brignone.