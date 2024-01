Mountain Bike. Conto alla rovescia per l'XCO Internazionale "Coppa Città di Albenga"

Prende sempre più corpo l’edizione 2024 dell’XCO Internazionale Coppa Città di Albenga che si svolgerà a Campochiesa dall’8 al 10 marzo prossimo e che varrà quale seconda tappa dell’Italia Bike Cup Chaoyang.

Nei giorni scorsi i sentieri di gara hanno ospitato lo stage della nazionale italiana di Mirko Celestino, che proprio da Alassio ha iniziato la lunga preparazione per i Giochi Olimpici di Parigi.

Presenti Simone Avondetto, Luca Braidot, Yuri Zanotti, Chiara Teocchi e Giada Specia, gli azzurri hanno testato il circuito, rinnovato per l’occasione con nuovi passaggi e particolari difficoltà, giudicandolo molto tecnico ma anche divertente.

Arrivano intanto molte adesioni alla sede dell’Ucla 1991, la società organizzatrice a cominciare dall’Orbea del campione uscente, il belga Pierre De Froidmont.

Anche Lapierre e Bmc hanno annunciato la loro presenza, al pari dei migliori team italiani che hanno già aggiunto la prova ligure nella propria agenda di appuntamenti.

Il programma di gare prevede per sabato 9 marzo i Master alle 9:15 e a seguire gli junior alle 11:15, la gara per le categorie femminili (vinta lo scorso anno da Martina Berta) alle 13:00 e quella per gli uomini alle 15:00.

Domenica spazio alle categorie giovanili, a cominciare dalle 9:15 con gli Esordienti 1° anno per finire alle 14:15 con gli Allievi 2° anno.

Il percorso di gara misura poco più di 4,5 km, da ripetere più volte in base alle categorie di appartenenza.

Le quote d’iscrizione ammontano a 25 euro per le categorie assolute e amatoriali, 10 euro per quelle giovanili.

Un appuntamento da non perdere, un vero summit per la mountain bike internazionale con un cast degno di una prova di Coppa del Mondo.