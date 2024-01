Calcio, Carcarese. Bertoni dopo il 2-0 al Pontelungo: "Finalmente un gol su corner! Ora grinta per battere il Bragno" (VIDEO)

Ecco Gabriele Bertoni in sala stampa dopo la vittoria di domenica sul Pontelungo:

“La partita di andata è stata forse la peggiore di quest’anno, mentre al Corrent siamo scesi in campo grintosi e abbiamo giocato una grande gara facendo tutto quello che il mister ci ha chiesto. Anche il Pontelungo ha fatto una bella partita, nel primo ci ha lasciato pochi spazi. Il vantaggio è infatti arrivato su corner, una rarità per noi, e il secondo gol su rigore che sono riuscito a conquistare. Ci voleva la terza vittoria consecutiva, in allenamento abbiamo sempre dato il massimo e ora stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato. Ora testa al Bragno, sono una buona squadra, servirà tanta grinta per batterli”