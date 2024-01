Giudice Sportivo, Promozione. Tre giornate di squalifica per Mombelloni e Marquez, multato il Bragno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 14/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 NEW BRAGNO CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori posti alle spalle di un AA che, al 43' del 2 tempo lo colpivano, alla schiena e sulla nuca, con alcuni sputi.

Inoltre fino al termine della gara lo stesso AA veniva ripetutamente minacciato ed insultato dagli stessi (infrazione rilevata da parte di un AA)

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

CURRI SALVATORE (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

Dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo, metteva le mani al collo dell'avversario, senza conseguenze lesive

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

Dopo aver subìto un fallo, a gioco fermo, metteva le mani al collo dell'avversario, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA).

MANGINI LORENZO (PSM RAPALLO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

FRECCERO LUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

SECONDELLI RICCARDO (SAMPIERDARENESE)

TEDOLDI FEDERICO (TARROS SARZANESE SRL)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

ORTELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO

) ESPOSITO ANTONIO (FINALE)

MORETTI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)

FAGANDINI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BALLONE LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

SARACCO JACOPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VARGAS ROJAS KEVIN (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)

LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

PARIGI NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

TAKU STIVEN (SAN FRANCESCO LOANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

CAVALLONE GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)

NJIE ALHAGIE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

PORTOGHESE LUCA (CADIMARE CALCIO)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

BANCALARI CRISTIANO (CAPERANESE 2015)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DEL SANTO MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROSSETTI NICOLO (LITTLE CLUB JAMES)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PITTALUGA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)

SATA GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCARONE ELIA (CANALETTO SEPOR)

BINAJ AMARILDO (CAPERANESE 2015)

CRIPPA NICOLO (CAPERANESE 2015)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FAZIO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

RIZZO MATTEO GIORGIO (NEW BRAGNO CALCIO)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

PETRICCIOLI DAVIDE (TARROS SARZANESE SRL)

BALBI MATTIA (VALLESCRIVIA 2018)

RAIOLA STEFANO (VALLESCRIVIA 2018)

PLANET JULIAN GUY ANDR (VENTIMIGLIACALCIO)