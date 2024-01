Tempo di corsa campestre per i ragazzi dell'Istituto Val Varatella: i risultati

Si è svolta sabato 13 Gennaio la gara di corsa campestre dell’Istituto Comprensivo Val Varatella. La gara si è tenuta nel campo di atletica di Boissano e ha visto la partecipazione di oltre 60 alunni della scuola Secondaria di Primo grado. La competizione si è svolta in un clima di fairplay e sotto la supervisione dei professori di motoria Capezio e Chirico, organizzatori dell’evento insieme all’associazione sportiva di Atletica, sempre collaborativa nei confronti delle iniziative scolastiche.

I vincitori della gara di corsa campestre rappresenteranno la scuola Val Varatella durante la fase provinciale di Corsa Campestre in programma giovedì 18 Gennaio a Savona. Quattro alunni per ogni categoria sfideranno le altre scuole della provincia:

Questi i risultati

Categoria ragazzi

1° Pietro Bollorino

2° Giulio Ferrari

3° Luigi De Paoli

4° Leonardo Bergonzini

Categoria ragazze

1° Maia Gianese

2° Sofia Cabrini

3° Eleonora Bonci

4° Martina Scarrone

Categoria cadetti

1° Filippo Masiero

2° Alessandro Rilla

3° Marco Casamassima

4° Lorenzo Meneghetti

Categoria casette

1°Farah Samoudi

2° Anna Gelci

3° Raja Quandil

4° Valeria Vacca

Come ogni anno l’IC Val Varatella investe sullo sport puntando su quei valori etici e inclusivi sempre più importanti per la crescita dei propri alunni; ad aggiungere valore a questa scelta, dal prossimo anno verrà attivata una sezione a Curvatura Sportiva, primo progetto in provincia di Savona nella scuola secondaria di primo grado.