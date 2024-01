Calcio, Eccellenza. Taggia - Imperia a porte chiuse, niente pubblico per il derby ponentino

Come lo scorso anno si giocherà a porte chiuse il derby tra Taggia ed Imperia, previsto per domenica 28 gennaio prossimo allo stadio ‘Marzocchini’ della società giallorossa.

La decisione è stata presa dal sindaco di Taggia, Mario Conio, in relazione alla possibile pericolosità del match e dell’eventuale contatto tra le due tifoserie. La società ospitante avrebbe dovuto presentare in Comune la documentazione idonea per consentire di autorizzare la presenza di 200 spettatori.